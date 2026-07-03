تداوم اختلالات بانکی زندگی مردم و فعالان اقتصادی را مختل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید باقر سیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بناب اظهار کرد: ادامه اختلالات بانکی موجب بروز مشکلات فراوان برای مردم شده و انتظار می‌رود مسئولان مربوطه نسبت به رفع این معضل اقدام فوری انجام دهند.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان افزود: وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس‌کل بانک مرکزی باید درباره علت استمرار این اختلالات توضیح دهند که چرا در موعد مقرر به تقویت زیرساخت‌ها توجه نشده و زمینه بروز این مشکلات فراهم شده است.

امام جمعه بناب با بیان اینکه تداوم این وضعیت به اعتماد عمومی آسیب می‌زند، تصریح کرد: در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت مردم با اطمینان به نظام بانکی اعتماد کنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب همچنین با اشاره به مراسم وداع و تشییع رهبر شهید و حضور گسترده مردم در این مراسم، اظهار کرد: ملت ایران در برابر دشمنان از خون رهبر شهید خود نخواهد گذشت و انتقام این جنایت را مطالبه می‌کند.

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه گره زدن حل مشکلات کشور به مذاکرات، تفکری نادرست است، گفت: آمریکا بارها نشان داده به تعهدات و مذاکرات پایبند نیست و همواره در پی تحمیل خواسته‌ها و امتیازگیری بیشتر از جمهوری اسلامی ایران است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش اخیر قیمت نان، گفت: اگرچه زمان مناسبی برای افزایش قیمت نبود، اما اکنون مطالبه اصلی مردم، نظارت جدی بر کیفیت نان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدی خاطرنشان کرد: مردمی که ماه‌ها با حضور در اجتماعات، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرده‌اند، شایسته تکریم و خدمت هستند و مسئولان باید با نظارت مستمر بر کیفیت نان و جلوگیری از اسراف، مطالبات به‌حق مردم را مورد توجه قرار دهند.

وی تأکید کرد: پایین بودن کیفیت نان علاوه بر نارضایتی مردم، موجب افزایش دورریز این کالای اساسی و هدررفت منابع خواهد شد.