امام جمعه بناب: مطالبه خونخواهی نباید به موضوعی جناحی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدباقر سیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بناب با اشاره به افزایش حملات دشمن به مناطق جنوبی و هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور، اظهار کرد: پاسخ‌هایی که تاکنون از سوی نیروهای مسلح داده شده، باید به گونه‌ای باشد که نقش بازدارنده داشته و دشمن را از تکرار تجاوزات منصرف کند.

وی با تأکید بر اینکه دشمن نباید در نتیجه حملات خود احساس جسارت بیشتری کند، افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باید با پاسخ‌های قاطع و کوبنده، اجازه ندهند تعرض به زیرساخت‌های کشور به رویه‌ای عادی برای دشمن تبدیل شود.

امام جمعه بناب همچنین با اشاره به آنچه «انحراف در مطالبه خونخواهی رهبر شهید از سوی برخی افراد خودفروخته داخلی» عنوان کرد، از مسئولان دستگاه قضائی خواست با این افراد برخورد جدی و قاطع داشته باشند و اجازه ندهند این موضوع به دست فراموشی سپرده شود.

وی ادامه داد: همان‌گونه که مشاهده شد، دشمن به هیچ‌یک از مفاد آنچه «تفاهم‌نامه» نامیده می‌شد پایبند نماند و این موضوع بار دیگر نشان داد که نمی‌توان به وعده‌های دشمن اعتماد کرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب با بیان اینکه در برابر تهدیدات دشمن نباید از موضع انفعال یا انعطاف برخورد کرد، تصریح کرد: پاسخ تهدید باید متناسب با همان تهدید باشد تا دشمن در محاسبات خود دچار اشتباه نشود.

نماینده مردم آذربایجان‌شرقی در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه مطالبه خونخواهی نباید به موضوعی جناحی تبدیل شود، اظهار داشت: جای تعجب است که برخی افراد، دلسوزان نظام را به جنگ‌طلبی متهم می‌کنند و حتی آنان را همسو با رژیم صهیونیستی معرفی می‌کنند؛ آن هم از سوی فردی که هشت سال مسئولیت ریاست‌جمهوری کشور را برعهده داشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۲۶ تیر، سالروز تأسیس شورای نگهبان، این نهاد را حافظ جمهوری اسلامی و مانع انحراف نظام دانست و گفت: شورای نگهبان وظیفه‌ای خطیر در صیانت از قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد.

وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن اربعین حسینی و حضور موکب‌های شهرستان بناب در کربلای معلی، از مردم خیر و نیکوکار خواست با مشارکت و کمک‌های مالی، زمینه تقویت و پشتیبانی از موکب‌های اربعین این شهرستان را فراهم کنند.