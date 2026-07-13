به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدباقر سیدی صبح دوشنبه در دیدار با خادمان موکب شهدای شهرستان بناب، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات خادمان این موکب، اظهار کرد: موکب شهدای بناب با وجود نقش مؤثر در میزبانی از زائران اربعین حسینی در کربلای معلی، به دلیل کمبود اعتبارات و نبود برنامه‌ریزی فرهنگی هدفمند، هنوز نتوانسته از ظرفیت عظیم خود در مسیر معرفت‌افزایی و بصیرت‌بخشی به بهترین شکل بهره‌مند شود.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز اربعین حسینی در تقویت ایمان، همبستگی و هویت دینی مسلمانان، افزود: موکب‌ها نباید صرفاً محل ارائه خدمات رفاهی باشند، بلکه لازم است به پایگاه‌های فرهنگی، معنوی و اخلاقی تبدیل شوند و برنامه‌هایی همچون اقامه نماز جماعت، ترویج فرهنگ عاشورا و تبیین معارف حسینی در اولویت فعالیت‌های آن‌ها قرار گیرد.

امام جمعه بناب با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در خدمت‌رسانی به زائران، تصریح کرد: خدمات موکب‌ها باید بدون هرگونه تبعیض و فارغ از ملیت یا محل سکونت زائران ارائه شود و همه زائران اعم از ایرانی، عراقی و دیگر کشورهای اسلامی از امکانات و خدمات آن بهره‌مند شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدی همچنین بر لزوم انسجام فرهنگی در موکب‌ها، تعیین مأموریت‌های مشخص برای خادمان، توجه به تغذیه روحی و معنوی زائران در کنار خدمت‌رسانی جسمی و رعایت اخلاق اسلامی تأکید کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از برپایی موکب‌های اربعین باید فراهم کردن زمینه زیارتی همراه با معرفت و ایجاد تحول فرهنگی در سایه فرهنگ عاشورا باشد؛ چراکه پیام اصلی نهضت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، آگاهی‌بخشی، هدایت و تعالی انسان‌ها است.