امام جمعه زهک: مسئولان در مسیر شروط رهبری حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حیدرعلی راشکی در خطبه های نماز جمعه این هفته زهک با تبیین مفهوم «امام منصور» و «امام مَوْتور» در کلام امام سجاد (ع)، به بررسی چرایی تنهایی امام حسین (ع) در واقعه عاشورا پرداخت و اظهار کرد: خطاهای محاسباتی، هدفگذاریهای نادرست و نفوذ حرام در زندگی مردم از مهمترین عوامل انحراف جامعه و شکلگیری آن حادثه بزرگ بود.
امام جمعه زهک با اشاره به شرایط کنونی کشور افزود: امروز نیز جامعه اسلامی در معرض جنگ ترکیبی و فشارهای رسانهای قرار دارد و حفظ وحدت حول محور ولایت، مهمترین راهبرد برای عبور از این شرایط حساس است.
مسئولان باید گوش به فرمان ولایت باشند
حجت الاسلام راشکی با انتقاد از برخی مواضع مطرحشده درباره احتمال واردات گندم از آمریکا، تصریح کرد: مسئولان نباید اجازه دهند چنین سخنانی از زبان آنان مطرح شود، بلکه باید در مسیر شروط و مطالبات امام جامعه حرکت کنند.
وی تأکید کرد: مردم بصیر و آگاه نیز وظیفه دارند در برابر چنین مواضعی مطالبهگر باشند و اجازه ندهند منویات رهبر معظم انقلاب به حاشیه رانده شود.
امام جمعه زهک خاطرنشان کرد: تبعیت از ولایت، مهمترین عامل حفظ انسجام ملی و عبور موفق کشور از چالشها و توطئههای دشمنان است.
حضور باشکوه در تشییع رهبر شهید
حجتالاسلام راشکی در پایان با دعوت از آحاد مردم برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید، این حضور را رویدادی سرنوشتساز برای جهان اسلام توصیف کرد.
وی افزود: حضور گسترده مردم در این مراسم، پاسخی قاطع به دشمنان و نشانه جایگاه رفیع ولایت در قلب ملت ایران خواهد بود و همه باید برای برگزاری هرچه باشکوهتر این آیین تلاش کنند.
خطیب جمعه زهک در پایان تأکید کرد: ملت ایران بار دیگر با حضور پرشور خود، وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت را به نمایش خواهد گذاشت.
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