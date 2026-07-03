راهنمای ورود زائران از غرب تهران به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با راه‌اندازی یک بازوی اطلاع‌رسانی ویژه، سناریوهای مختلف تردد برای عزاداران تهرانی و غیرتهرانی را طراحی کرده است. بر این اساس، افرادی که از محورهای غربی پایتخت راهی تهران می‌شوند، باید از مسیرهای مشخص‌شده برای پارک خودرو و استفاده از حمل‌ونقل عمومی بهره بگیرند.

همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، محدودیت‌های ترافیکی در ورودی‌های غربی تهران اعمال می‌شود و شهروندانی که از استان‌های غربی و محورهای کرج، قزوین، همدان، زنجان و سایر شهرهای غرب کشور وارد پایتخت می‌شوند، باید خودروهای خود را در پارکینگ‌های تعیین‌شده متوقف کرده و ادامه مسیر را با مترو و اتوبوس طی کنند.

مسیرهای پیش‌بینی شده برای ورود از بزرگراه خرازی

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در محور بزرگراه شهید خرازی چندین محل برای توقف خودروها در نظر گرفته شده است.

در یکی از این مسیرها، تردد خودروها تا تقاطع خرازی و باکری امکان‌پذیر بوده و پارک ارم و معابر اطراف به عنوان محل پارک خودروها تعیین شده است. زائران پس از طی مسیر کوتاه تا ایستگاه مترو ارم سبز، از طریق خط ۴ به صادقیه، سپس خط ۲ تا ایستگاه امام خمینی (ره) و در ادامه با خط یک به نزدیک‌ترین ایستگاه محل مراسم منتقل خواهند شد.

پارکینگ ایران‌مال نیز برای بخشی از خودروهای ورودی از محور خرازی در نظر گرفته شده است. در این مسیر، انتقال زائران با اتوبوس به ایستگاه مترو شهران (خط ۶) انجام می‌شود و پس از آن مسافران از طریق ایستگاه شهدای هفتم تیر به خط یک منتقل خواهند شد.

همچنین خیابان آیت‌الله مجتبی تهرانی و پارک حاشیه‌ای بزرگراه خرازی نیز از دیگر محل‌های پیش‌بینی‌شده برای توقف خودروها هستند که دسترسی آنها از طریق ایستگاه‌های ایران‌خودرو، وردآورد یا شهران و شبکه مترو امکان‌پذیر خواهد بود.

پارک ارم، ورزشگاه آزادی و چیتگر؛ مهم‌ترین پایانه‌های غرب تهران

برای خودروهایی که از محور بزرگراه علامه جعفری (همدانی)، بزرگراه شهید فهمیده (حجازی) و بزرگراه فتح وارد تهران می‌شوند نیز پارکینگ‌های متعددی پیش‌بینی شده است.

در محور همدانی، پارک ارم و همچنین پارک حاشیه‌ای بزرگراه همدانی محل توقف خودروها خواهد بود و زائران از طریق ایستگاه‌های ارم سبز یا چیتگر به شبکه مترو متصل می‌شوند.

ورزشگاه آزادی نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پارکینگ‌های غرب تهران برای خودروهای ورودی از بزرگراه شهید فهمیده در نظر گرفته شده و انتقال زائران از طریق ایستگاه مترو ورزشگاه آزادی انجام می‌شود.

در محور بزرگراه فتح (شهید متوسلیان) نیز پارکینگ وزارت راه، پارک حاشیه‌ای بزرگراه و زمین‌های خاکی اطراف مسیر برای توقف خودروها آماده شده و مسافران از طریق ایستگاه‌های چیتگر، وردآورد یا ایران‌خودرو به مترو دسترسی خواهند داشت.

پیش‌بینی پارکینگ در محور بزرگراه لشگری

برای خودروهای ورودی از بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) نیز مرکز خرید و فروش خودرو و همچنین پارک حاشیه‌ای بزرگراه شهید لشگری به عنوان محل توقف خودروها تعیین شده است.

در این محور، انتقال زائران با اتوبوس به ایستگاه مترو بیمه (خط ۴) انجام شده و پس از رسیدن به ایستگاه دروازه دولت، مسافران با استفاده از خط یک مترو خود را به نزدیک‌ترین ایستگاه محل برگزاری مراسم خواهند رساند.

توصیه به استفاده از حمل‌ونقل عمومی

با توجه به اعمال محدودیت‌های ترافیکی در مبادی ورودی غرب تهران و پیش‌بینی حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، از زائران درخواست شده است پس از پارک خودرو در محل‌های تعیین‌شده، ادامه مسیر را صرفاً از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی و شبکه مترو انجام دهند تا ضمن تسهیل تردد، از ایجاد گره‌های ترافیکی در محدوده مرکزی شهر جلوگیری شود.