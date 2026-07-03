ایجاد ایران قوی و تمدن اسلامی با مهندسی دقیق رهبر شهید انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلی امام علی(ع) این شهر برگزار شد، با تأکید بر حضور پرشور مردم در مراسم وداع، تشییع و تدفین «رهبر شهید و پدر امت»، اظهار داشت: مردم رشید و عزیز ایران در روزهای آتی، با حضور پررنگ خود در مراسم تشییع و تدفین و همچنین آیین‌های بزرگداشت در شهرهای مختلف، یکی از منظره‌های تاریخی جهان، به‌ویژه در جهان اسلام را رقم خواهند زد.

وی با اشاره به حضور هیئت‌های بلندپایه جبهه مقاومت در آیین ادای احترام به این رهبر شهید، افزود: از فردا نوبت وداع عمومی مردم با ایشان فرا می‌رسد.

جنایات آمریکا در نقاب حقوق بشر

امام جمعه کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت ۱۲ تیرماه، روز «حقوق بشر آمریکایی»، با اشاره به حمله ددمنشانه آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران، تصریح کرد: در ۲۵۰ سال شکل‌گیری آمریکا، این کشور متجاوز از ۲۰۰ جنگ را به وجود آورده است.

علیدادی سلیمانی، افزود: شهادت ۱۶۸ کودک مینابی، ترور فرماندهان رشید و شجاع نظامی، دانشمندان بزرگ کشور، مردم مظلوم و امام شهید، در کنار کودتاهای متعدد در جهان و ایران، تنها فهرستی از جنایات ننگین آمریکا با شعار دروغین حقوق بشر است.

شخصیت‌شناسی رهبر شهید

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی، در تبیین شخصیت عالی‌قدر امام شهید، گفت: این شخصیت برجسته به عنوان شاگرد بلند پایه امام عظیم‌الشأن و تاریخ‌ساز، در حوزه‌های علمیه و در دامان والدین پاک و اسلام‌شناس پرورش یافت و با فهم دقیق از دین و تربیت در خانواده‌ای ارزشمند و تکلیف‌محور رشد کرد.

وی افزود: ایشان با درس خواندن دقیق، تهذیب نفس و آموختن درس سیاست دینی در مکتب امام، به شخصیت برجسته‌ای تبدیل شد که برای بر عهده گرفتن بزرگ‌ترین مسئولیت‌ها در نظام اسلامی مهیا بود.

امام جمعه کرمان سوابق مبارزاتی گسترده علیه طاغوت، از جمله زندان، احضار و تبعید، حضور در خطوط مقدم دفاع مقدس، جانبازی و رزمندگی در جبهه حق علیه باطل را بخش دیگری از زندگی آن شهید خواند و ادامه داد: ایشان در مسئولیت‌های مختلف به‌صورت مجاهدانه حاضر شد و با مردمی بودن، ساده‌ زیستی، اعتماد به مردم و اعتقاد به میدان دادن به آنان، شخصیتی اثرگذار میان خواص جامعه رقم زد تا به جایگاه رهبری نظام و فرماندهی کل رسید.

راهبرد «ایران قوی» و تمدن اسلامی

امام جمعه کرمان با تاکید بر اینکه رهبر شهید با دو راهبرد بزرگ و تاریخ‌ساز رهبری جامعه را در دست گرفت، گفت: اولین راهبرد، ایجاد ایران قوی و تمدن اسلامی بود که با مهندسی دقیق در چهار دهه رهبری، تابلویی تمام‌نما از آن در صحنه عمل به نمایش درآمد.

وی افزود: ایشان جریان قوی هم‌ افزایی علمی و پیوند دانشگاه با میدان عمل را پایه‌گذاری کرد و با نظارت دقیق، آن را به گفتمان فراگیر علمی در کشور بدل ساخت که نتیجه آن درخشش اعجاب‌انگیز ایران در علم و فناوری، از جمله فناوری هسته‌ای است.

علیدادی سلیمانی، ادامه داد: دشمن از این پیشرفت عصبانی است و باید از این عصبانیت بمیرد، زیرا انرژی هسته‌ای حق هر ایرانی است.

وی با اشاره به پیشرفت‌های نانو، ساخت موشک و پهپاد و تبدیل شدن ایران به کشوری مؤثر در منطقه و جهان، یادآور شد: کسانی که دم از سلطنت می‌زنند، تاریخ را خوب نمی‌دانند؛ چرا که ایران امروز ابرقدرتی است که در کنار دیگر ابرقدرت‌های دنیا می‌درخشد.

امام جمعه کرمان، حمایت از تولید و اقتصاد ملی، تقویت صنایع دفاعی که منجر به استیصال ابرقدرت‌های مدعی شده و بسترسازی برای تمدن اسلامی و ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) را از دیگر محورهای راهبردی این رهبر عظیم‌الشأن برشمرد.

قدردانی از تیم ملی فوتبال و تأکید بر وحدت

امام جمعه کرمان با قدردانی از تیم ملی فوتبال و دست‌اندرکاران آن، گفت: این تیم در دل دشمن خوش درخشید و در راستای دفاع از ارزش‌های دینی و ایران اسلامی به میدان رفت.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی، با تأکید بر اهمیت حفظ امنیت و وحدت داخلی افزود: خیابان در کنار امنیت کشور، دو مأموریت بزرگ، دفاع از رزمندگان «دست به ماشه» و حمایت از کسانی که در صحنه دیپلماسی به دنبال تثبیت حقوق ملت هستند را دارد.

وی خواستار تبعیت از رهبر معظم انقلاب شد و افزود: اختلافات موجه و غیرموجه نباید به تعارض تبدیل شود.