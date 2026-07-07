امام جمعه کرمان: وحدت و همدلی در محور ولایت، رسالت امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن علیدادی‌سلیمانی، ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت و بدرقه «آقای شهید ایران» که در حسینیه ثارالله شهر کرمان برگزار شد با بیان اینکه شخصیت امام شهید از ابعاد مختلف قابل الگوگیری است، گفت: یکی از ویژگی‌های برجسته ایشان رعایت دقیق اخلاق دینی بود و در اخلاق فردی و اجتماعی، درس‌ها و نکات فراوانی برای جامعه و مدیران وجود دارد.

وی با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی این شخصیت افزود: نگاه مدیریتی ایشان کاملاً مسئولانه بود و همه ظرفیت‌های کشور را در کنار یکدیگر می‌دید.

وی ادامه داد: در نگاه ایشان، جناح‌ها و جریان‌های سیاسی نباید موجب کنار گذاشته شدن افراد شایسته شوند و این رویکرد در عرصه سیاست، اجرا و مدیریت قابل درس‌آموزی و الگوبرداری است.

علیدادی‌سلیمانی، ضرورت شایسته‌ سالاری را از دیگر تأکیدات رهبر شهید دانست و گفت: ایشان معتقد بودند که باید شایسته‌ سالاری و قرار گرفتن افراد لایق در مسئولیت‌های متناسب، در دستور کار قرار گیرد و این مدیریت به‌ ویژه در بخش‌های کلیدی و علمی کشور مخدوش نشود.

امام جمعه کرمان ادامه داد: در دوران زعامت رهبری، ایشان، نسبت به حفظ مسیر پیشرفت علمی کشور توجه جدی وجود داشت و تأکید می‌شد که با تغییر دولت‌ها، روند مدیریت علمی کشور دچار آسیب و وقفه نشود.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان با اشاره به دیدگاه‌های این شخصیت والامقام درباره فضای سیاسی کشور اظهار کرد: ایشان ضمن استفاده از ظرفیت همه نیروهای کشور، بر عبور از تقسیم‌بندی‌های سیاسی تأکید داشتند و معتقد بودند ملاک، خدمت به کشور و پیشرفت آن است.

وی افزود: ایشان بارها تصریح کردند که تقسیم‌بندی‌هایی مانند اصولگرا و اصلاح‌طلب نباید مانع حرکت کشور شود و انتظار داشتند این نگاه به‌صورت جدی مورد توجه جریان‌های سیاسی قرار گیرد تا کشور از کشمکش‌های بی‌حاصل فاصله بگیرد.

علیدادی‌سلیمانی، با اشاره به روحیه ایثار و شهادت‌طلبی این شخصیت گفت: شهادت، خواسته جدی ایشان بود و همواره از خداوند متعال طلب می‌کرد که پایان زندگی‌اش با شهادت رقم بخورد.

وی با اشاره به مراسم اعطای نشان فتح به شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی افزود: در آن مراسم، رهبر معظم انقلاب پس از اعطای نشان، بارها بر پیشانی شهید سلیمانی بوسه زدند و برای ایشان دعا کردند و در همان حال، برای خود نیز از خداوند متعال شهادت را درخواست کردند.

امام‌ جمعه کرمان با تأکید بر حفظ وحدت و همدلی اظهار کرد: پس از شهادت ایشان، مهم آن است که به رسالت تاریخی خود توجه کنیم، وحدت و همدلی را در محور ولایت حفظ کنیم تا کشور بتواند رسالت تاریخی خود را به‌خوبی انجام دهد و زمینه تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی را دنبال کند.