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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

امام جمعه موقت سراوان: بصیرت، رمز خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن است

امام جمعه موقت سراوان: بصیرت، رمز خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن است

سراوان - امام جمعه موقت سراوان با تأکید بر لزوم بصیرت و تبعیت از ولایت، گفت: ملت ایران با حفظ وحدت و هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن، توطئه‌های آنان را خنثی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مختار سابکی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراوان با اشاره به درس‌های مکتب عاشورا، ایمان، یقین و شناخت تکلیف الهی را از مهم‌ترین ویژگی‌های امام حسین (ع) برشمرد و اظهار کرد: جامعه اسلامی نیز باید با بصیرت و زمان‌شناسی، در برابر توطئه‌های دشمنان هوشیار باشد.

امام جمعه موقت سراوان افزود: دشمنان با جنگ روانی و رسانه‌ای تلاش می‌کنند دستاوردهای ملت ایران را کم‌رنگ جلوه دهند، اما ملت ایران با هوشیاری اجازه تحقق این اهداف را نخواهد داد.

مذاکره باید از موضع عزت و اقتدار باشد

حجت‌الاسلام سابکی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، تأکید کرد: هرگونه مذاکره و تعامل با طرف مقابل باید از موضع عزت، اقتدار و حفظ حقوق ملت ایران انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: حفظ وحدت، تبعیت از ولایت فقیه و هوشیاری در برابر رفتار دشمن، مهم‌ترین وظیفه امروز جامعه اسلامی است.

امام جمعه موقت سراوان همچنین از مردم خواست با حضور گسترده در مراسم تشییع رهبر شهید، از مجاهدت‌ها و خدمات این شخصیت بزرگ تجلیل کنند.

کد مطلب 6878287

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