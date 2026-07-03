به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مختار سابکی در خطبههای نماز جمعه این هفته سراوان با اشاره به درسهای مکتب عاشورا، ایمان، یقین و شناخت تکلیف الهی را از مهمترین ویژگیهای امام حسین (ع) برشمرد و اظهار کرد: جامعه اسلامی نیز باید با بصیرت و زمانشناسی، در برابر توطئههای دشمنان هوشیار باشد.
امام جمعه موقت سراوان افزود: دشمنان با جنگ روانی و رسانهای تلاش میکنند دستاوردهای ملت ایران را کمرنگ جلوه دهند، اما ملت ایران با هوشیاری اجازه تحقق این اهداف را نخواهد داد.
مذاکره باید از موضع عزت و اقتدار باشد
حجتالاسلام سابکی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، تأکید کرد: هرگونه مذاکره و تعامل با طرف مقابل باید از موضع عزت، اقتدار و حفظ حقوق ملت ایران انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: حفظ وحدت، تبعیت از ولایت فقیه و هوشیاری در برابر رفتار دشمن، مهمترین وظیفه امروز جامعه اسلامی است.
امام جمعه موقت سراوان همچنین از مردم خواست با حضور گسترده در مراسم تشییع رهبر شهید، از مجاهدتها و خدمات این شخصیت بزرگ تجلیل کنند.
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