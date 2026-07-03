به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد، با گرامی‌داشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر حضور حماسی و معنادار مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر این شخصیت بزرگ تأکید کرد.

امام جمعه شهرکرد در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) این شهر با اشاره به آستانه برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید که به دست رژیم صهیونیستی و با حمایت آمریکا به شهادت رسید، اظهار داشت: این مراسم، جلوه‌ای باشکوه از وفاداری امت اسلامی به آرمان‌های ناب اسلامی و نمادی از عمق نفوذ و مرجعیت انقلاب اسلامی در قلب‌های میلیون‌ها انسان آزاده خواهد بود.

وی با پیش‌بینی حضور گسترده و پرشور مردم انقلابی، افزود: ملت ایران در حالی با اندوه و سوگ در این آیین شرکت می‌کنند که این حضور، در عین حال، قدرت‌نمایی بزرگ و کوبنده‌ای در برابر جبهه دشمنان اسلام و انقلاب خواهد بود.

فاطمی ادامه داد: دشمنان استکبار به‌ویژه رژیم کودک‌کش صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن، گمان می‌کردند با ترور ناجوانمردانه این رهبر بزرگ، نام و یاد او را به محاق فراموشی بسپارند، اما ملت بصیر و انقلابی ایران در مراسم تشییع پیکر او، بار دیگر نشان خواهد داد که این شهید والامقام چه جایگاه رفیعی در میان امت اسلامی دارد.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به ابعاد سنگین این جنایت، گفت: دشمنان برای به شهادت رساندن شخصیتی که تأثیرگذاری‌اش به اندازه یک امت بود، سرمایه‌گذاری هنگفتی کردند؛ هرچند ما به داشتن چنین رهبر و سربازانی افتخار می‌کنیم، اما این فاجعه بزرگ و ظلم عظیمی است که هیچ چیز نمی‌تواند آن را جبران کند.

فاطمی در بخش دیگری از سخنان خود به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: در این پیام، وظایف و مسئولیت‌های خطیر دستگاه قضایی به‌روشنی تبیین شده است. احقاق حقوق مردم، دفاع از حقوق شهروندان و صیانت از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی از مهم‌ترین انتظارات از این قوه است و بر همین اساس، مسئولیت‌های قضات و مسئولان قضایی سنگین‌تر از همیشه شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با توفیق الهی، مسئولان این قوه بتوانند این مأموریت‌های مهم را به شایستگی انجام دهند.

امام جمعه شهرکرد در ادامه با اشاره به روند مذاکرات با آمریکا، تأکید کرد: تجربه تاریخی ثابت کرده که نمی‌توان به هیچ عنوان به آمریکا اعتماد کرد. رژیم صهیونیستی نیز تداوم اقتدار و پیشرفت جمهوری اسلامی را تهدیدی برای خود می‌داند.

فاطمی با بیان اینکه مصالح نظام اقتضا می‌کند مذاکرات در چارچوب درست دنبال شود، گفت: با این حال، ملت هوشیار ایران با دقت روند تحولات را رصد می‌کند و در برابر هرگونه بدعهدی و عهدشکنی، آمادگی کامل برای دفاع از استقلال و عزت کشور دارد.

وی در پایان دو انتظار مهم از مردم در شرایط کنونی را تبیین کرد و افزود: تداوم حضور آگاهانه و هوشمندانه در صحنه‌های انقلاب و حفظ وحدت و انسجام ملی همراه با پرهیز از اختلاف‌افکنی، از مهم‌ترین وظایف همگان در این برهه حساس است.