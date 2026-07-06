به گزارش خبرگزاری مهر، منابع رسانه‌ای عبری از جمله شبکه «کان» گزارش دادند که حدود ۷۰ تن از فعالان جنبش صهیونیستی موسوم به «پاشان»، با نفوذ به منطقه «جبل‌الشیخ»، خاک سوریه را نقض کردند که این اقدام به بروز وضعیت آشوب در این منطقه مرزی انجامید.

ارتش رژیم اشغالگر با صدور بیانیه‌ای که تلاشی برای توجیه این نقض حاکمیت تلقی می‌شود، مدعی شد که این افراد ساعاتی پس از ورود به خاک سوریه بازداشت و برای طی مراحل قانونی تحویل پلیس داده شده‌اند.

این تجاوز آشکار در شرایطی صورت می‌گیرد که جریان تحت امر «الجولانی» در سوریه، به‌ جای دفاع از حریم کشور، سرگرم جنجال‌آفرینی برای خوش‌خدمتی به صهیونیست‌ها و تقابل با حزب‌الله لبنان است.

بر اساس تصاویر منتشر شده توسط ارتش رژیم صهیونیستی، شهرک‌نشینان به راحتی به عمق استان «درعا» که تحت کنترل نیروهای الجولانی قرار دارد، نفوذ کرده‌اند.

این انفعالِ شرم‌آور و سکوتِ معنادار در برابر تجاوز به خاک سوریه، واکنش شدید اهالی درعا را به دنبال داشته است.

مردم درعا در واکنش به تکرار تجاوزات رژیم صهیونیستی و بی‌توجهیِ خائنانه الجولانی نسبت به تمامیت ارضی سوریه، از تشکیل «جنبش بازدارندگی در برابر اشغالگری» خبر دادند.

گفتنی است، جریان‌های تکفیری در تداوم سیاست‌های ضدمردمی خود، طی روزهای اخیر علاوه بر مزدوری برای اشغالگران، به آزار و سرکوب اقلیت‌های مذهبی روی آورده و برای ساکنان یک روستای شیعه‌نشین در حومه حمص ضرب‌الاجل تخلیه تعیین کرده‌اند.