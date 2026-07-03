به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ یک منبع وابسه به رژیم جولانی در سوریه اعلام کرد که درگیری‌هایی در اطراف منطقه «تل حدید» در استان السویداء در جنوب این کشور پس از حمله افراد مسلح به مراکز امنیت داخلی رخ داد.

منبع مذکور ضمن اعلام این خبر افزود که در درگیری بین نیروهای امنیتی وابسته به رژیم حاکم بر سوریه و افراد مسلح، دو نفر از مهاجمان کشته و ۱۶ نفر زخمی شدند.

تشدید تنش ها در منطقه السویداء سوریه در حالی است که روز گذشته هم وزارت بهداشت این کشور از افزایش شمار کشته شدگان انفجار در کافه‌ای واقع در منطقه «الحجاز» دمشق به ۹ نفر و شمار زخمی ها به ۲۰ نفر خبر داد.

وزارت کشور سوریه با اشاره به وقوع این حادثه بر اثر انفجار یک بمب دست‌ساز در یک کافه در نزدیک قصر العدلی، از اعزام فوری نیروهای امنیتی و تیم‌های امدادی به محل حادثه برای انتقال مجروحان و ایمن‌سازی اطراف منطقه انفجار خبر داده بود.

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این اقدام تروریستی را بر عهده نگرفته است.