به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط‌زیست، شینا انصاری، در جلسه مشترک با نماینده مقیم دفتر توسعه ملل متحد در تهران، با توجه به اتمام ماموریت دو ساله ایشان، گفت: حمایت های دفتر توسعه ملل متحد و مشخصا خانم مداگانگودا لبه، از طرح های محیط زیستی در طول این مدت شایسته تقدیر و تشکر است.

وی با اشاره به پیامدهای محیط زیستی دو جنگ ناجوانمردانه تحمیلی تصریح کرد: ما در حال بررسی خسارت‌های محیط‌زیستی جنگ تحمیلی رمضان هستیم و در این زمینه از همکاری دفتر توسعه ملل متحد در تهران قدردانی می‌کنیم.

انصاری، این همکاری ها را در پیشبرد اهداف دو مجموعه جهت بهبود شرایط محیط زیستی کشور سازنده توصیف کرد و افزود: سعی می کنیم مستندسازی فنی و دقیقی از ابعاد محیط زیستی جنگ داشته باشیم و علاوه بر این، مسئله بازسازی و ترمیم خسارات جنگ نیز برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است که امیدواریم در این زمینه هم همکاری خوبی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: تجربیات خوب و مثبتی را در طول دو سال گذشته به ویژه در حوزه تالاب ها، با آغاز فاز جدید اجرایی مدیریت زیست بومی در چهار تالاب، و توسعه معیشت پایدار جوامع محلی داشته ایم و این بسیار ارزشمند است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، در پایان این نشست یادداشت تفاهم همکاری مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان با دفتر توسعه ملل متحد به امضای آرمان خورسند، رئیس این مرکز و «آیشانی مداگانگودا لبه» نماینده مقیم دفتر توسعه ملل متحد رسید.