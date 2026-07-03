به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که طی روزهای گذشته مذاکرات باشگاه پرسپولیس با دراگان اسکوچیچ وارد مراحل پایانی شده بود و حتی پیش‌نویس قرارداد نیز میان طرفین رد و بدل شده بود، تغییر ناگهانی مواضع سرمربی کروات، روند مذاکرات را با چالش جدی مواجه کرده است.

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر، اسکوچیچ که پیش‌تر با چارچوب کلی قرارداد پیشنهادی باشگاه موافقت کرده و قرار بود نسخه نهایی پیش‌نویس را امضا کند، در آخرین مرحله مذاکرات خواهان افزایش قابل توجه مبلغ قرارداد خود شد که خارج از توافقات اولیه دو طرف بود.

این در حالی است که مدیران باشگاه پرسپولیس پیش از این نیز به مدیر برنامه‌های اسکوچیچ اعلام کرده بودند هیچ‌گونه تغییری در مفاد اولیه قرارداد، از جمله مبلغ، مدت همکاری، بندهای فسخ یا پاداش‌های احتمالی ایجاد نخواهد شد و قرارداد صرفاً بر اساس پیش‌نویس مورد توافق به امضا خواهد رسید.

با وجود این موضع شفاف، سرمربی کروات در آخرین دور مذاکرات خواسته‌های مالی جدیدی را مطرح کرد که با مخالفت مدیران باشگاه روبه‌رو شد. پرسپولیس نیز اعلام کرد حاضر نیست خارج از چارچوب بودجه مصوب و توافقات انجام‌شده، قرارداد جدیدی را منعقد کند و پیمان حدادی به طور کتبی آن را به اسکوچیچ به طور مستقیم اعلام کرده است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، همین اختلاف باعث شد امضای قرارداد که قرار بود طی روزهای گذشته انجام شود، منتفی شود و مذاکرات عملاً از مسیر توافق خارج شود.

در شرایط فعلی، احتمال حضور اسکوچیچ روی نیمکت پرسپولیس نسبت به روزهای گذشته به شکل محسوسی کاهش یافته است. هرچند هنوز هیچ‌یک از طرفین به صورت رسمی پایان مذاکرات را اعلام نکرده‌اند، اما شواهد نشان می‌دهد ادامه همکاری در شرایط کنونی بسیار بعید به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر باشگاه پرسپولیس نیز با توجه به زمان محدود باقی‌مانده تا آغاز برنامه‌های آماده‌سازی فصل جدید، بررسی گزینه‌های دیگر برای هدایت تیم را در دستور کار قرار داده تا در صورت نهایی نشدن مذاکرات با اسکوچیچ، زمان بیشتری را از دست ندهد.