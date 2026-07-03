برخورد خودرو با عابران در جاده بابل–آمل یک کشته و ۵ مصدوم داشت

ابوالقاسم لعلی رئیس اورژانس بابل در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر جمعه، گزارشی مبنی بر وقوع یک سانحه رانندگی در محور جدید بابل به آمل به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله چند تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: به منظور تسریع در امدادرسانی، نیروهای پایگاههای امینآباد، پیچاکلا، هلالاحمر و احمدچالهپی همزمان در محل حادثه حضور یافتند و اقدامات پیشبیمارستانی را برای مصدومان آغاز کردند.
رئیس اورژانس بابل با بیان اینکه این حادثه بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو با دو عابر پیاده رخ داد، تصریح کرد: مردی ۴۰ ساله بر اثر شدت آسیبها و خونریزی در وضعیت بدون علائم حیاتی قرار داشت. عملیات احیای قلبی ریوی از همان لحظات اولیه آغاز شد و تا بیمارستان شهید بهشتی بابل ادامه یافت، اما تلاش تیمهای درمانی برای نجات وی بینتیجه ماند.
لعلی خاطرنشان کرد: در این سانحه پنج نفر دیگر شامل یک زن ۲۶ ساله و چهار مرد ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۸ ساله نیز مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، برای ادامه مراقبتهای پزشکی به بیمارستانهای شهید بهشتی و شهید یحیینژاد بابل انتقال یافتند.
وی با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه و توجه بیشتر رانندگان در محورهای برونشهری، از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از وقوع حوادث مشابه پیشگیری کنند.
نظر شما