آرژانتین و مسی از غافلگیری بزرگ فرار کردند/ کیپ ورد بازندهِ ماندگار

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال آرژانتین و کیپ ورد در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های جام جهانی از ساعت ۰۱:۳۰ دقیقه بامداد امروز شنبه ۱۳ تیر در ورزشگاه «هاردراکبر» شهر میامی برگزار شد که جدال دو تیم در ۹۰ دقیقه با تساوی یک به یک خاتمه یافت اما در پایان ۱۲۰ دقیقه آرژانتین در نبردی زیبا و نفسگیر ۳ بر ۲ برنده شد و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.

کیپ ورد سر نترس داشت

تیم ملی فوتبال کیپ ورد که با صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی خود را به عنوان یکی از پدیده های این دوره از مسابقات مطرح کرد، در همان دقایق ابتدایی به دنبال نزدیک شدن به دروازه آرژانتین بود و نشانی از تیمی گمنام برابر مدعی و مدافع عنوان قهرمانی نداشت.

چشم امید به درخشش فوق ستاره

لیونل مسی که همچنان ستاره تیمش است، در این دیدار هم امید اول آرژانتینی ها برای رسیدن به گل بود. کاپیتان راه راه پوشان البته هوادارانش را ناامید نکرد و خیلی زود توانست به خواسته آنها جامه عمل بپوشاند تا نشان دهد همچنان در اوج است و نشانه هایی برای خداحافظی در بازی او دیده نمی شود.

گل هفتم مسی در جام بیست و سوم

در شرایطی که آبی های آمریکای جنوبی تیم برتر میدان بودند و برای رسیدن به گل تلاش می کردند لیونل مسی در یک حرکت فوق العاده دیگر که فقط از عهده او برمی آید در دقیقه ۲۹ دروازه کیپ ورد را باز کرد. این بازیکن توپی که در سمت محوطه جریمه برای او ارسال شده بود را با کنترلی عالی و ضربه ای دقیق در زاویه بسته به گل برتری آرژانتین تبدیل کرد.



فیلم/ گل اول آرژانتین به کیپ ورد توسط لیونل مسی

شگفتی کیپ ورد کامل شد

در شرایطی که آرژانتینی ها تصور پیروزی قطعی خود را داشتند و دقایق میانی نیمه دوم را با انگیزه کمتری دنبال می کردند، این کیپ وردی ها بودند که شگفتی خود را کامل کردند و بازی را به تساوی کشاندند. در دقیقه ۵۹ سورمه ای پوشان آفریقایی که دقایقی بود خوب فوتبال بازی می کردند با نفوذ از جناح راست وارد محوطه جریمه آرژانتین شدند که دوارته با ضربه ای دقیق از بین پای مدافع حریف، مارتینز را هم مغلوب کرد و گل تساوی را به ثمر رساند.

فیلم / گل اول کیپ ورد به آرژانتین

فرصت سوزی عجیب لیونل مسی

پس از گل تساوی حریف، این آرژانتین بود که برای رسیدن به گل برتری حملات خود روی دروازه کیپ ورد را آغاز کرد و در دقیقه ۶۳ لیونل مسی را در موقعیت تک به تک قرار داد اما کاپیتان آبی سلسته نتوانست از این موقعیت عالی گل بسازد و دروازه بان حریف ضربه او را مهار کرد.

لیونل مسی به درخشش در جام بیست و سوم ادامه داد

فشار آرژانتین برای رسیدن به گل برتری

به دنبال گل غافلگیرکننده کیپ ورد که آب سردی بر پیکر مدافع عنوان قهرمانی بود، یاران مسی فشار حملات خود را افزایش دادند تا بتوانند به گل برتری دست پیدا کنند. در دقایق میانی نیمه دوم که بازی از دقیقه ۷۰ عبور کرده بود گردش توپ در زمین کیپ ورد بود تا آرژانتینی ها فرصت رسیدن به گل دوم را فراهم کنند.

دروازه بان کیپ ورد علیه مسی

در دقیقه ۷۳ لیونل مسی با توپ گیری پشت محوطه جریمه قصد عبور از مدافع مستقیم خود را داشت که روی او خطا صورت گرفت تا یک ضربه ایستگاهی خوش موقعیت نصیب کاپیتان آرژانتین شود. این ضربه را مسی به زیبایی از روی خط دفاعی عبور داد اما یک دروازه بان آماده مانع از باز شدن دروازه شد و «ووزینیا» با شیرجه ای بلند توپ را دفع کرد.

دفاع جانانه کیپ وردی ها

در دقیقه ۸۱ این دیدار لیونل مسی که پایه گذار یک حمله دیگر تیمش شده بود توپ را درون محوطه جریمه به سمت راست داد تا یک موقعیت خطرناک دیگر روی دروازه حریف خلق شود اما توپ عرضی زمینی که ارسال شد را مدافع کیپ ورد از مقابل دروازه به بیرون زد تا بازی همچنان با تساوی دنبال شود. دو دقیقه بعد بازهم این حرکت تکرار شد و مدافعان کیپ ورد مقابل حملات پرتعداد حریف ایستادند.

موقعیتی که دروازه بان کیپ ورد از لیونل مسی گرفت

دقیقه ۹۰ و هندی که پنالتی نشد

در شرایطی که بازی به نودمین دقیقه رسید و فشار آرژانتین برای رسیدن به گل برتری ادامه داشت، یک ارسال از جناح راست با ضربه سر بازیکن آرژانتین همراه شد که توپ به دست مدافع کیپ ورد برخورد کرد اما نه داور این صحنه را پنالتی گرفته و نه در بازبینی داوران اعتقادی به خطا داشتند. هشت دقیقه وقت اضافه هم گره تساوی را باز نکرد تا کار به دو وقت اضافه کشیده شود.

گل دوم برای فرار از استرس

آرژانتینی ها که با توقف برابر کیپ ورد خطر حذف از مرحله یک شانزدهم را احساس می کرد، با ورود به وقت اضافه اول شرایط متفاوتی پیدا کرد و برای رسیدن به گل دوم حمله روی دروازه تیم آفریقایی را آغاز کرد و در دومین دقیقه وقت اول به خواسته اش رسید. در این دقیقه یک ارسال از جناح چپ روی دروازه در تیر دوم توپ را به «لیساندرو مارتینز» رساند و این بازیکن از زاویه بسته دروازه را باز کرد.

سوپرگل کیپ ورد برای بازگشت به بازی

تیم آفریقایی که نمایش جسورانه ای برابر مدافع عنوان قهرمانی داشتند در دقیقه ۱۰۳ یک شگفتی دیگر را خلق کردند و این بار توسط بازیکن شماره ۱۳ خود یک گل تماشایی به ثمر رساندند. در این دقیقه لوپز در جناح چپ محوطه جریمه آرژانتین صاحب توپ شد و از راه دور زاویه مخالف را هدف قرار داد و با ضربه ای تماشایی و زیبا دروازه آرژانتین را برای بار دوم باز کرد تا همه چیز از نو شروع شود.



فیلم / گل دوم کیپ ورد به آرژانتین با ضربه زیبا و تماشایی لوپز

سومین گل آرژانتین

مقاومت کیپ ورد در وقت های اضافه بازهم شکسته شد و در دقیقه ۱۱۱ لیونل مسی از روی نقطه کرنر توپی را ارسال کرد که «کریستین رومرو» با پروازی بلند و ضربه سر توپ را به کنج دروازه حریف فرستاد تا برای سومین بار آرژانتین ار حریف پیش بیفتد و در آستانه پیروزی و صعود قرار بگیرد.



فیلم/ سومین گل آرژانتین به کیپ ورد

تلاش کیپ ورد برای سومین بازگشت

در دقایق پایانی بازی کیپ وردی ها حملات دوباره ای را برای رسیدن به سومین گل طراحی کردند و در دو موقعیت هم تا درون محوطه جریمه پیش رفتند اما زمان به آنها اجازه نداد سومین بازگشت را داشته باشند و در شرایطی از دور مسابقات کنار رفتند که بازی خوب و شجاعانه آنها برای آرژانتین برای همیشه در ذهن علاقمندان به فوتبال خواهد ماند.

بازنده ماندگار جام جهانی

تیم ملی فوتبال کیپ ورد که اولین حضورش در جام جهانی را تجربه می کرد، با صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی اولین شگفتی را برای خودش رقم زد اما شاهکار این تیم مقابل آرژانتین رقم خورد. جایی که آنها از نام لیونل مسی و هم تیمی هایش نترسیدند و با نمایشی شجاعانه فوتبالی زیبا و ماندگار ارایه کردند و هر چند حذف شدند اما باعث شدند دنیای فوتبال لب به تحسین آنها بگشایند.