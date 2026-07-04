به گزارش خبرنگار مهر، پرونده حضور دراگان اسکوچیچ روی نیمکت پرسپولیس در شرایطی به پایان راه رسید که اختلاف مالی ایجاد شده در آخرین مراحل مذاکره، مدیران باشگاه را از ادامه گفتگو با این مربی کروات منصرف کرد.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که طی روزهای گذشته مذاکرات فشردهای با اسکوچیچ و مدیر برنامههای او انجام داده و حتی بر سر مفاد اصلی قرارداد به توافق رسیده بود، پس از دریافت پیشنهاد مالی جدید این مربی، به طور کامل با ادامه مذاکرات مخالفت کرد.
پیگیریهای خبرنگار مهر نشان میدهد اسکوچیچ در حالی که قرار بود پیشنویس قرارداد را امضا کند، از طریق مدیر برنامههای خود خواهان افزایش قابل توجه مبلغ قرارداد شد؛ به طوری که مجموع قرارداد خود و دستیارانش با احتساب متممهای مدنظر، به حدود ۳ میلیون دلار میرسید.
این در حالی بود که رقم اولیه مورد توافق حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار بود و باشگاه از ابتدا اعلام کرده بود هیچگونه تغییر یا الحاقیهای به پیشنویس قرارداد اضافه نخواهد شد.
همین تغییر ناگهانی در خواستههای مالی، مدیرعامل پرسپولیس را به این جمعبندی رساند که ادامه مذاکرات ضرورتی ندارد. بر همین اساس، حدادی بدون آنکه موضوع را برای تصمیمگیری نهایی به هیئتمدیره ارجاع دهد در پیامی مستقیم به مدیر برنامههای اسکوچیچ اعلام کرد باشگاه دیگر تمایلی به ادامه مذاکرات ندارد و این مربی میتواند مانند حدود ۶ ماه گذشته که از فضای مربیگری دور بوده، به استراحت و خانه نشینی خود ادامه دهد.
با بسته شدن پرونده اسکوچیچ، مدیران پرسپولیس اکنون مذاکرات با سایر گزینههای سرمربیگری را در دستور کار قرار دادهاند تا هرچه سریعتر تکلیف نیمکت سرخپوشان برای فصل آینده مشخص شود.
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