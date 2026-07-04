به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح شنبه در حاشیه جلسه بررسی وضعیت بازار تاریخی رشت در گفتگو با رسانه ها با اشاره به مشکلات حقوقی پیش‌آمده میان مالکان و مستأجران این بازار اظهار کرد: بخشی از واحدهای تجاری بازار دارای مالکانی هستند که یا در ایران حضور ندارند یا به دلایلی تمایلی به ساخت‌وساز توسط مستأجران ندارند.

وی افزود: این مسئله باعث ایجاد اختلافات حقوقی شده بود که با مشورت انجام‌شده با مسئولان قضائی استان، به این نتیجه رسیدیم که چون عامل خارجی (آتش‌سوزی) منجر به تخریب مغازه‌ها شده است، سرقفلی‌داران و اجاره‌داران می‌توانند بدون نیاز به اجازه مالک، نسبت به بازسازی عین‌به‌عین واحدهای خود اقدام کنند.

استاندار گیلان در ادامه با تأکید بر حفظ احترام مالکان تصریح کرد: دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری و میراث فرهنگی باید خدمات لازم را به سرقفلی‌داران و مستأجران ارائه دهند و مالکان نیز در این فرآیند مداخله‌ای نداشته باشند، مگر اینکه قصد کمک داشته باشند. خوشبختانه بخش عمده‌ای از مالکان همکاری کرده‌اند و کار به این مرحله رسیده است.

حق‌شناس با تقدیر از شورای شهر رشت و شهردار این شهر، از معافیت عوارض صدور پروانه برای بازسازی بازار خبر داد و گفت: با توجه به خسارت بزرگی که به بازار وارد شده، مقرر شد عوارض ساخت‌وساز از بازاریان دریافت نشود که این موضوع در جلسات قبلی نیز مطرح و امروز مجدداً تأیید شد.

وی به مشکلات دستگاه‌ های خدمات‌رسان از جمله برق اشاره کرد و افزود: قرار شد خدمات مورد نیاز بازار نیز هرچه سریع‌تر انجام شود. همچنین در زمینه بیمه‌های واحدهای صنفی، از سه بیمه‌نامه یکی پرداخت شده و دو بیمه‌نامه دیگر همچنان در دست بررسی است که به نظر می‌رسد به زودی به راه‌حل مناسبی برسند و باید منتظر تکمیل بررسی‌های آن‌ها باشیم.