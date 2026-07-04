حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا ناجی در گفتگو با خبرنگار ما مهر ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید و شهدای اخیر جبهه مقاومت اظهار داشت: با توجه به استقبال گسترده و اشتیاق وصف‌ناپذیر مردم شهیدپرور اصفهان برای بدرقه پیکر شهید والامقام، برنامه‌های ویژه‌ای برای آن دسته از هم‌استانی‌هایی که به هر دلیل امکان شرکت در آیین تشییع اصلی را نداشتند، تدارک دیده شده است.

وی در تشریح جزئیات این برنامه‌ها افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تجمعات شبانه «جاماندگان تشییع» از امشب آغاز می‌شود و تا پایان روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. این مراسم هر شب از ساعت ۲۲ الی ۲۴ در میدان امام حسین (ع) اصفهان برگزار می‌شود و فرصتی مغتنم برای ابراز ارادت مردم به شهدای اقتدار در نبرد اخیر است.

حفظ فضای معنوی و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به اهداف برگزاری این اجتماعات، تصریح کرد: هدف اصلی از برپایی این برنامه‌ها، تداوم بخشیدن به فضای معنوی، حماسی و مردمی است که در روزهای اخیر در سطح شهر ایجاد شده است. در واقع، این تجمعات علاوه بر زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهید قائد امت، فرصتی برای تجدید میثاق مجدد با آرمان‌های والای شهدا و نمایش وحدت و همبستگی مردم اصفهان است.

برگزاری ویژه‌برنامه‌های دوشنبه و جمعه

حجت‌الاسلام ناجی در ادامه از اجرای برنامه‌های جانبی در روزهای پیش رو خبر داد و گفت: علاوه بر تجمعات شبانه، ویژه‌برنامه‌های متمرکزتری نیز برای روزهای دوشنبه و جمعه در نظر گرفته شده است که جزئیات دقیق آن پس از نهایی شدن برنامه‌ریزی‌ها، از طریق رسانه‌های رسمی و خبرگزاری مهر به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: تمامی این تجمعات با محوریت میدان امام حسین (ع) خواهد بود و از تمامی شهروندان، به ویژه جاماندگان مراسم بدرقه دعوت می‌شود با حضور در این اجتماعات، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، در مسیر پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت گام بردارند.