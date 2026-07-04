به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجیبابایی صبح امروز شنبه در اجتماع فرهنگیان، دانشگاهیان و هنرمندان لرستان با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، این روزها را روزهای تعیینکننده برای اسلام و ایران دانست و این اجتماع را نماد وحدت ملت بزرگ ایران، عنوان کرد.
اگر امروز کشور به پیروزی دستیافته از برکت خون امام شهید است
وی گفت: شهادت رهبر فرزانه انقلاب برخلاف تصور دشمن به عاملی برای ارتقای کشور در معادلات بینالمللی، منطقهای و تقویت انسجام ملی، تبدیل شد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: وجود مقام معظم رهبری و ایستادگی ایشان در برابر ابرقدرتها، دنیا را به لرزه درآورده است و حتی شهادت ایشان معادلات جهانی را تغییر داد.
حاجیبابایی، عنوان کرد: اگر امروز این کشور به پیروزی دستیافته از برکت خون امام شهید است، زیرا با این مسیر علاوه بر تبیین دین، اقتدار کشور در برابر مستکبرین رقم زده شد.
وی با اشاره به ۴۷ سال تلاش و زعامت رهبر شهید برای انقلاب اسلامی و ارتقا ایران عزیز، بیان داشت: رهبر شهید حتی زمانی که احساس کردند ارتقای جامعه نیاز به خون ایشان دارد، این کار انجام دادند و فتنههای دشمن را با شهادت خودش به قلهای بلند برای ارتقا جامعه تبدیل کرد.
ایران امروز؛ نماد قدرت، شرف و ایستادگی است
استاندار لرستان، ادامه داد: وضع جامعه امروز ما با قبل، قابلمقایسه نیست، تفاوت ایران امروز با ایران قبل از جنگ، بینظیر است، ایستادگی امام شهید باعث شد ایرانی که در صفحه قدرت دنیا وجود نداشت، یکباره خودش را بهعنوان یک عنصر مهم در صحنه بینالمللی نشان دهد
شاهرخی، تأکید کرد: ایران امروز؛ نماد قدرت، شرف و ایستادگی است. شاید برخی بخواهند مطالبی در مورد مشکلات اقتصادی بگویند؛ اما این گرهها با تعظیمکردن در برابر آمریکا، باز نمیشود، این مشکلات به علت سالها تحریم و دشمنی آمریکا، صورتگرفته است.
وی ادامه داد: حفظ نظام و زندگی بهتر، نیازمند تلاش مسئولان است، مردم باید احساس کنند که مسئولان در کنار آنها هستند. اگر مشکلی وجود دارد به علت نقص اسلام نیست؛ بلکه نقص کسانی است که فکر میکنند منصب و پست برای آنها یک طعمه است.
لزوم حفظ وحدت ملی
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: اگر آمریکا ۱۰ سال تحریم و شیطنت نکند ما به کشور یک ابرقدرت با شرایط زندگی بهتر تبدیل میشویم. ما با دشمن میجنگیم تا ایران بزرگ از شر آمریکا نجات یابد و دیگر در منطقه حضور و شیطنت نکند.
حاجیبابایی با تأکید بر ضرورت تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، گفت: هر جا مسئولان بر اساس رهنمودهای رهبری حرکت کردهاند، کشور به موفقیت رسیده و هر جا از این مسیر فاصله گرفتهاند با مشکلات بیشتری مواجه شدهاند.
وی، مدیریت رهبر شهید انقلاب را در عبور کشور از بحرانهای مختلف تعیینکننده دانست و افزود: مدیریت هوشمندانه، شجاعانه و قاطع ایشان بسیاری از توطئههای دشمن را خنثی کرده و مسیر انقلاب را در سختترین شرایط حفظ کرده است.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حفظ وحدت ملی، تصریح کرد: همه جریانها، مسئولان، نخبگان و مردم باید منافع ملی، رهنمودهای رهبری و آرمانهای انقلاب را محور حرکت خود قرار دهند، زیرا عزت، پیشرفت و آینده کشور در گرو همدلی، مقاومت و خدمت صادقانه به مردم است.
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