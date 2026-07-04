کاهش ۳۰ درصدی جمعیت کیفری در فارس طی ۱۵ ماهه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق ابراهیمی گفت: علی رغم شرایط ویژه کشور در ایام جنگ تحمیلی سوم ،خدمات تامینی و تربیتی و پشتیبانی و رفاهی به زندانیان و روند زندانبانی و آموزش زندانیان، لحظه ای با توقف مواجه نشد.

وی ادامه داد: در سال گذشته روند توسعه اشتغال صنعت محور و خوابگاه کارگاه با جدیت دنبال شد و افزون بر ۳۵٠٠ مترمربع ظرفیت جدید به ظرفیتهای موجود زندانها برای گسترش اشتغال زندانیان افزوده شد، همچنین با جلب همکاری کار آفرینان و سرمایه گزار بخش خصوصی و با محوریت بنیاد تعاون زندانیان، افزون بر ۶۰ درصد زندانیان در مراکز اشتغال زندانهای بسته و مراکز طرف قرار داد بیرون زندان بعنوان زندان باز و نیمه باز یا همان حالت اشتغال، مشغول بکار شده اند و از تسهیلات و امتیازات آن برخوردار گردیده اند.

مدیرکل زندان‌های فارس افزود: در پرتو تعامل بسیار خوب فی مابین زندان و دستگاه قضائی استان، شاهد توسعه بازدیدهای هدفمند و نتیجه محور مراجع قضائی از زندانها و تحقق مصادیق عدالت کیفری و توسعه قضائی در حوزه زندان و زندانبانی هستیم که بازخورد آن در کاهش ۳۰ درصدی جمعیت کیفری در میانگین ۱۵ ماهه گذشته و افزایش پابند الکترونیک و ساماندهی زندانیان رای باز مشاهده شده است.