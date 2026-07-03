اعطای تسهیلات قضایی به زندانیان واجد شرایط

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران میرحاجی، با تسلیت ایام محرم و گرامیداشت هفته قوه قضاییه، از برگزاری برنامه گسترده دیدار مسئولان قضایی با زندانیان خبر داد و گفت: مطابق روال هر ساله دستگاه قضایی، علاوه بر دیدارهای مستمر دادستانی و شعب قضایی با زندانیان و خانوادههای آنان، امروز نیز جمع زیادی از قضات و مسئولان قضایی در زندانهای استان حضور یافتند و به صورت چهرهبهچهره با تمامی زندانیان متقاضی دیدار، گفتوگو کرده و درخواستها و مشکلات آنان را بررسی کردند.
وی ادامه داد: زندانیانی که شرایط قانونی لازم را داشته باشند، از ارفاقات قضایی و تسهیلات حقوقی برخوردار خواهند شد و برای سایر افراد نیز پاسخهای قانونی و اقناعی ارائه میشود.
میرحاجی با تأکید بر سیاستهای دستگاه قضایی افزود: رویکرد ما برخورد قاطع، بازدارنده و بدون اغماض با مجرمان جرایم خشن، خاص و حرفهای است تا امنیت و آرامش جامعه حفظ شود. در مقابل، افرادی که مرتکب جرایم غیرعمد یا جرایم کماهمیت شدهاند و حضور آنان در جامعه تهدیدی برای امنیت عمومی محسوب نمیشود، در چارچوب قانون از تسهیلات و حمایتهای قضایی بهرهمند خواهند شد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات حمایتی انجامشده در ۱۵ ماه گذشته گفت: انجمنهای حمایت از زندانیان خدمات ارزشمندی به زندانیان و خانوادههای آنان ارائه کردهاند و این خدمات با تمرکز بر توانمندسازی، اشتغال و خوداتکایی خانوادهها ادامه خواهد یافت تا وابستگی اقتصادی آنان به کمکهای حمایتی کاهش یابد.
دادستان مرکز فارس در پایان خاطرنشان کرد: رسیدگی به امور زندانیان و اعطای تسهیلات قانونی به افراد واجد شرایط، مطابق سیاستهای مورد تأکید رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور، با جدیت در سراسر استان دنبال میشود. همچنین نظارت بر زندانهای باز و اشتغال زندانیان نیز با همکاری ادارهکل زندانهای فارس در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از زندانیان در ماههای گذشته، بهویژه در ایام نوروز و همچنین در جریان مرخصیهای اعطایی، از تسهیلات قانونی بهرهمند شدهاند و در آستانه پایان این مرخصیها نیز، با هدف اجرای سیاست کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری، وضعیت آنان از طریق تمدید مرخصی، اعزام به اشتغال یا سایر تدابیر قانونی ساماندهی خواهد شد.
نظر شما