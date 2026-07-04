به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی ظهر شنبه در آیین امضای تفاهمنامه همکاری با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان اظهار کرد: شبکه تعاونیهای کشاورزی استان ظرفیت ارزشمندی برای توسعه کشاورزی دانشبنیان و انتقال فناوریهای نوین به بهرهبرداران دارد.
وی افزود: هدف از انعقاد این تفاهمنامه، ایجاد حلقه اتصال میان تحقیقات، آموزش و عرصه تولید است تا دستاوردهای علمی از طریق شبکه تعاونیها در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
مدیر تعاون روستایی گلستان ادامه داد: در مقابل، مسائل، نیازها و چالشهای بهرهبرداران نیز بهصورت هدفمند به مراکز تحقیقاتی منتقل میشود تا پژوهشها بر اساس نیاز واقعی بخش کشاورزی هدایت شوند.
جامی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت بیش از ۱۰۰ هزار عضو تعاونیهای کشاورزی استان، ضمن تسریع در انتقال دانش و فناوری، زمینه افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید، ارتقای کیفیت محصولات و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را فراهم خواهد کرد.
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