به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی ظهر شنبه در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان اظهار کرد: شبکه تعاونی‌های کشاورزی استان ظرفیت ارزشمندی برای توسعه کشاورزی دانش‌بنیان و انتقال فناوری‌های نوین به بهره‌برداران دارد.

وی افزود: هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه، ایجاد حلقه اتصال میان تحقیقات، آموزش و عرصه تولید است تا دستاوردهای علمی از طریق شبکه تعاونی‌ها در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

مدیر تعاون روستایی گلستان ادامه داد: در مقابل، مسائل، نیازها و چالش‌های بهره‌برداران نیز به‌صورت هدفمند به مراکز تحقیقاتی منتقل می‌شود تا پژوهش‌ها بر اساس نیاز واقعی بخش کشاورزی هدایت شوند.

جامی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت بیش از ۱۰۰ هزار عضو تعاونی‌های کشاورزی استان، ضمن تسریع در انتقال دانش و فناوری، زمینه افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای کیفیت محصولات و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را فراهم خواهد کرد.