اجرای برنامه «۴۰ شب، ۴۰ مسجد» در گیلان در سوگ رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد پوراسماعیلی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای شهروندانی که امکان حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید را ندارند، اظهار کرد: با همکاری سپاه، دستگاه‌های اجرایی و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، برنامه‌های متعددی در سراسر استان تدارک دیده شده است.

دبیر کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت، راهپیمایی جاماندگان از تشییع را یکی از مهم‌ترین این برنامه‌ها برشمرد و گفت: این راهپیمایی همزمان با روز تشییع، ساعت ۹ صبح روز ۱۵ تیرماه به صورت سراسری در شهرستان‌های گیلان برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان از مسیرهای تعیین شده به سمت مصلاها و مساجد محوری حرکت کرده و پس از مراسم عزاداری، نماز ظهر و عصر اقامه خواهد شد.

پوراسماعیلی از هماهنگی برای اقامه نماز لیلةالدفن در شب تدفین این شهید نیز خبر داد و افزود: این آیین به صورت همزمان در مساجد و اجتماعات شبانه سراسر استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای برنامه «۴۰ شب، ۴۰ مسجد» تصریح کرد: این طرح از زمان خاکسپاری تا ششم ربیع‌الاول، همزمان با چهلمین روز شهادت، در مساجد منتخب استان برگزار می‌شود و طی آن مراسم مذهبی و یادبود در ۴۰ مسجد شاخص گیلان برپا خواهد شد؛ البته تعداد مساجد برگزارکننده بیش از این خواهد بود.

دبیر کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت همچنین از برگزاری آیین‌های سومین روز شهادت و خاکسپاری در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: مراسم محوری بزرگداشت شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای در استان گیلان، صبح روز شنبه ۲۰ تیرماه ساعت ۹ با سخنرانی آیت‌الله سیداحمد خاتمی در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) رشت برگزار می‌شود.