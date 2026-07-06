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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۷

هم نفس با مردم در یک وداع تاریخی

هم نفس با مردم در یک وداع تاریخی

حامد نجم‌الهدی گوینده رادیو از تجربه روایت زنده این روزهای تاریخی گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد نجم‌الهدی گوینده رادیو ایران که روز دوشنبه ۱۵ تیر به عنوان نماینده این شبکه در مراسم بدرقه و وداع با رهبر معظم انقلاب در میان مردم عزادار حضور خواهد داشت با اشاره به تفاوت اجرای زنده در فضای مراسم با اجرای استودیویی گفت: اجرای زنده در میان مردم با فضای استودیو تفاوت زیادی دارد؛ اینجا همه‌چیز واقعی، زنده و لحظه‌ای است و گوینده نیز باید دقت داشته باشد و بتواند احساسات جمعی را به خوبی منتقل کند. مهم‌ترین دشواری، حفظ تمرکز و روایت دقیق در فضایی است که سرشار از هیجان و احساسات مردمی است.

وی درباره انعکاس حال‌وهوای مردم در آنتن زنده رادیو اظهار کرد: تلاش می‌کنم بیشتر شنونده باشم تا صرفاً گوینده. وقتی در میان مردم حضور دارید و حرف‌ها، شعارها و احساسات آنها را از نزدیک می‌شنوید، می‌توانید همان فضا و حال و هوا را به مخاطبان منتقل کنید.

نجم‌الهدی در پایان درباره تأثیر این تجربه بر نگاه یک گوینده جوان عنوان کرد: حضور در میان مردم به ما یادآوری می‌کند که رسانه تنها انتقال خبر نیست، بلکه روایت لحظه‌هایی است که می‌توانند مانا و ماندگار شوند. این تجربه، مسئولیت ما را برای روایت صحیح، محترمانه، صادقانه و البته دلنشین بیشتر می‌کند.

رادیو ایران در روز دوشنبه ۱۵ تیر با پوشش زنده مراسم بدرقه و وداع در میان برنامه‌های ویژه خود همراه مخاطبان است.

کد مطلب 6879107

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