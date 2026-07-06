هم نفس با مردم در یک وداع تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، حامد نجمالهدی گوینده رادیو ایران که روز دوشنبه ۱۵ تیر به عنوان نماینده این شبکه در مراسم بدرقه و وداع با رهبر معظم انقلاب در میان مردم عزادار حضور خواهد داشت با اشاره به تفاوت اجرای زنده در فضای مراسم با اجرای استودیویی گفت: اجرای زنده در میان مردم با فضای استودیو تفاوت زیادی دارد؛ اینجا همهچیز واقعی، زنده و لحظهای است و گوینده نیز باید دقت داشته باشد و بتواند احساسات جمعی را به خوبی منتقل کند. مهمترین دشواری، حفظ تمرکز و روایت دقیق در فضایی است که سرشار از هیجان و احساسات مردمی است.
وی درباره انعکاس حالوهوای مردم در آنتن زنده رادیو اظهار کرد: تلاش میکنم بیشتر شنونده باشم تا صرفاً گوینده. وقتی در میان مردم حضور دارید و حرفها، شعارها و احساسات آنها را از نزدیک میشنوید، میتوانید همان فضا و حال و هوا را به مخاطبان منتقل کنید.
نجمالهدی در پایان درباره تأثیر این تجربه بر نگاه یک گوینده جوان عنوان کرد: حضور در میان مردم به ما یادآوری میکند که رسانه تنها انتقال خبر نیست، بلکه روایت لحظههایی است که میتوانند مانا و ماندگار شوند. این تجربه، مسئولیت ما را برای روایت صحیح، محترمانه، صادقانه و البته دلنشین بیشتر میکند.
رادیو ایران در روز دوشنبه ۱۵ تیر با پوشش زنده مراسم بدرقه و وداع در میان برنامههای ویژه خود همراه مخاطبان است.
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