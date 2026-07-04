توقیف خودرو و کشف سلاح سرد در میانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر شنبه با اعلام این خبر، گفت: در پی مطالبات مردمی و دغدغه‌های اجتماعی شهروندان درباره وضعیت برخی پارک‌ها و تفرجگاه‌ها و به منظور ارتقای امنیت عمومی، افزایش احساس امنیت و آرامش شهروندان و پیشگیری از وقوع جرائم، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با حضور تمامی یگان‌های انتظامی در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران پلیس در جریان اجرای این طرح، ۴ دستگاه خودرو سواری و ۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف، ۷ قبضه سلاح سرد کشف و متهمین دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شدند.