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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

توقیف خودرو و کشف سلاح سرد در میانه

توقیف خودرو و کشف سلاح سرد در میانه

میانه- فرمانده انتظامی میانه از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت پاکسازی پارک‌ها و تفرجگاه‌های سطح شهرستان و دستگیری متخلفان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر شنبه با اعلام این خبر، گفت: در پی مطالبات مردمی و دغدغه‌های اجتماعی شهروندان درباره وضعیت برخی پارک‌ها و تفرجگاه‌ها و به منظور ارتقای امنیت عمومی، افزایش احساس امنیت و آرامش شهروندان و پیشگیری از وقوع جرائم، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با حضور تمامی یگان‌های انتظامی در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران پلیس در جریان اجرای این طرح، ۴ دستگاه خودرو سواری و ۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف، ۷ قبضه سلاح سرد کشف و متهمین دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6879116

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