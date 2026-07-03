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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

توقیف ۱۶ دستگاه وسیله نقلیه در بناب

توقیف ۱۶ دستگاه وسیله نقلیه در بناب

بناب- فرمانده انتظامی شهرستان بناب از اجرای طرح آرامش و ایمنی ترافیکی با هدف برخورد با موتورسواران مزاحم و هنجارشکن و توقیف ۱۶ دستگاه وسیله نقلیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری ظهر جمعه در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی مطالبات مردمی و با هدف ارتقای آرامش و امنیت شهروندان، برخورد با موتورسواران و رانندگانی که با انجام حرکات مخاطره‌آمیز، ایجاد آلودگی صوتی، دستکاری غیرمجاز اگزوز، مخدوش کردن پلاک و سایر تخلفات، موجب سلب آسایش عمومی می‌شوند، طرح آرامش و ایمنی ترافیکی توسط مأموران کلانتری ۱۱ در محدوده کوی بنفشه به اجرا درآمد.

وی افزود: در اجرای این طرح، ضمن اعمال قانون رانندگان متخلف، ۳ دستگاه خودرو و ۱۳ دستگاه موتورسیکلت توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب با تأکید بر تداوم اجرای این طرح‌ها خاطرنشان کرد: پلیس با افرادی که با تخلفات حادثه‌ساز و ایجاد مزاحمت برای شهروندان، نظم و آرامش عمومی را بر هم بزنند، برابر قانون قاطعانه برخورد خواهد کرد و از شهروندان نیز درخواست می‌شود در صورت مشاهده چنین مواردی، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6878136

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