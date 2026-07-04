نفوذ توده هوای گرم به اصفهان؛ هواشناسی برای ۲ پدیده جوی هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.
بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از روز دوشنبه تا چهارشنبه (۱۵ تا ۱۷ تیرماه) افزایش محسوس دما بین ۲ تا چهار درجه سلسیوس و ماندگاری توده هوای گرم در سراسر مناطق استان پیشبینی میشود.
هواشناسی اصفهان نسبت به افزایش دما و تبخیر و تعرق، فشار برحاملهای انرژی با توجه به بالارفتن دمای بیشینه و مصرف بیشتر هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که افراد برای جلوگیری از گرمازدگی اصول بهداشتی و مراقبتی را رعایت کرده و از فعالیت در فضای باز و کوهنوردی، اتراق خودرو با سرنشین در هوای گرم خودداری کنند.
در ادامه همچنین هواشناسی بر لزوم صرفه جویی هموطنان در مصرف حاملهای انرژی و تنظیم دمای مرغداری و گلخانهها و مدیریت انرژی محصولات کشاورزی و تجهیزات تاکید کرده است.
تداوم باد و گردوخاک تا چهارشنبه
هواشناسی اصفهان همچنین در توصیف سامانه دوم، نسبت به تداوم وزش باد و گردخاک از بعد از ظهر امروز شنبه تا شامگاه چهارشنبه هفته جاری هشدار داده و افزوده است که وزش باد به نسبت شدید تا شدید در نواحی مستعد با گردوخاک و کاهش شعاع دید و افت کیفیت هوا همراه خواهد بود.
بنا بر اعلام هواشناسی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه تند باد و توفان لحظه ای همه مناطق استان به ویژه مناطق شرقی و شمالی و مرکزی خور و بیابانک، چوپانان، اردستان، بادرود، انارک، زواره، کاشان، آران و بیدگل، کبوتر آباد، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، نجف آباد، نایین، نطنز، ورزنه، لنجان، فلاورجان و کوهپایه را دربرمی گیرد.
هواشناسی اصفهان درباره احتمال افزایش غلظت گردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا، احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازههای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جادهای بهویژه در محورهای کویری و برونشهری و خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده و توصیه کرده است که گروههای حساس جامعه به ویژه افراد دارای بیماریهای تنفسی، سالمندان، زنان باردار و کودکان از ماسک استفاده کنند.
هواشناسی همچنین بر لزوم اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره، احتیاط در ترددهای جادهای بهویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیتهای عمرانی تاکید کرده است.
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