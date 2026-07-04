آمادگی دستگاه قضایی کرمان برای گرامیداشت قائد شهید امت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر اسلامی، با تاکید بر اینکه پاسداشت مقام شامخ رهبر شهید، وظیفه‌ای اخلاقی و سازمانی برای تمامی خدمتگزاران نظام است، گفت: برنامه‌های سوگواری و مراسم ادای احترام به آن شهید والامقام از امروز شنبه در حسینیه ثارالله کرمان آغاز شده و در نوبت‌های صبح، عصر و شب میزبان دلدادگان آن عزیز سفر کرده است.

وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: در راستای تقسیم وظایف، مقرر شده است مسئولیت برگزاری مراسم روز یکشنبه با محوریت دادگستری کل استان کرمان و با مشارکت ۱۱ نهاد، کانون‌ و سازمان وابسته به دستگاه قضایی اجرایی شود.

اسلامی، از تمامی همکاران قضایی، اداری و مدیران مجموعه‌های تابعه دعوت کرد تا با حضور پررنگ و پرشور خود در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید، جلوه‌ای از وفاداری جامعه قضایی استان به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.

وی خاطرنشان کرد: این حضور نشان‌دهنده تعهد عمیق کارکنان دستگاه قضا به ارزش‌های نظام و یادگاران شهید خدمت است.