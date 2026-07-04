باوفا: قهرمانی کشتی فرنگی حاصل اعزام مستمر به مسابقات برون مرزی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باوفا پس از کسب عنوان قهرمانی تیم ایران در مسابقات آسیایی تایلند درضمن تجلیل از تلاش کشتی‌گیران گفت: در اوزان پایین، سطح رقابت‌ها همیشه بسیار بالا است، اما از وزن ۷۷ کیلوگرم به بالا، با تک‌ستاره‌های جهان روبرو هستیم. برای مثال، حریف قزاقستانی علیرضا محمدحسینی در فینال، سال گذشته نایب‌قهرمان جهان شده بود. حضور مدال‌آوران جهانی در اکثر وزن‌ها نشان‌دهنده سطح بسیار بالای این رقابت‌ها بود و ما نیز از این مسابقه به عنوان یک محک جدی برای سنجش کشتی‌گیران پیش از جهانی استفاده کردیم.



سرمربی تیم جوانان با ابراز نارضایتی از عملکرد برخی اوزان تصریح کرد: از عملکرد کشتی‌گیران در دو وزن ۶۷ و ۷۲ کیلوگرم اصلاً راضی نیستم. با وجود اینکه این دو نفر در تمامی اردوها حضور داشتند و میدان دیده بودند، عملکرد بسیار ضعیفی داشتند و انتظاری که داشتم برآورده نکردند و در این دو وزن تجدیدنظر خواهیم کرد و در نهایت، پس از مشورت با فدراسیون، تصمیم نهایی را اعلام خواهیم کرد.



باوفا به حرکت امیرمهدی سعیدی‌نوا اشاره کرد و گفت: باید بگویم که با وجود شرکت در میدان‌های مختلف، او دچار بی‌تجربگی شد؛ موضوعی که پیش‌تر نیز در اردوها به او تذکر داده بودم اما برخورد داوران و مسئولان برگزارکننده نیز بسیار سختگیرانه بود و فدراسیون قطعا با این کشتی گیر برخورد خواهد کرد.



باوفا تاکید کرد: اگر از امروز جلوی این رفتارهای غیرحرفه‌ای را نگیریم، ممکن است در میادین بزرگ جهانی و المپیک با تبعات بسیار سنگین‌تری روبرو شویم.



سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان با اشاره به قهرمانی ایران با ۹ نفر و با اختلاف ۲۲ امتیاز، افزود: این قهرمانی هشتمین قهرمانی ایران در آسیا بود که با ۹ نفر رقم خورد. با وجود نبود ایران در یک وزن و بهره‌مندی سایر کشورها از این فرصت، کشتی‌گیران ما با هم ایستادند و آن وزن را پوشش دادند تا با اختلاف ۲۲ امتیاز قهرمان شویم.



باوفا بیان کرد: از خانواده کشتی‌گیران و به ویژه فدراسیون که همواره حامی جوانان بوده و با نگاه ویژه خود مسیر رسیدن به المپیک را برای این جوانان هموار می‌کند، قدردانی می‌کنم.



وی با اشاره به اینکه کسب چنین نتیجه ای برگزاری اردوها و اعزام به مسابقات بین المللی بود، گفت: با وجود اتفاقات اخیر در کشور و جنایات دشمنان آمریکایی و صهیونی با تلاش فدراسیون اردوهای خود را به طور منظم برگزار کردیم و به چندین تورنمنت‌ بین المللی نیز اعزام شدیم.



باوفا در پایان خاطرنشان کرد: پس از یک هفته استراحت، اردوهای آماده‌سازی آغاز خواهد شد و تا برگزاری مسابقات جهانی اسلواکی، سه مرحله اردوی متوالی خواهیم داشت.