تقویت کادرفنی تراکتور با اضافه شدن ۳ مربی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، ایگور پانادیچ به عنوان مربی دروازهبانان، جلال امیدیان و علیاصغر قربانعلیپور به عنوان دستیاران، کادرفنی تیم فوتبال تراکتور را در فصل جدید همراهی خواهند کرد.
ایگور پانادیچ، مربی دروازهبانان اهل کرواسی، سابقه فعالیت در تیمهای ملی چین و عمان، باشگاه الاهلی عربستان و باشگاه پرسپولیس را در کارنامه دارد و سالها در کادرفنی برانکو ایوانکوویچ در تیمهای مختلف حضور داشته است.
جلال امیدیان نیز به عنوان دستیار سرمربی به جمع کادرفنی تراکتور اضافه شد. وی سابقه حضور در کادرفنی تیمهای ذوبآهن، سپاهان، گلگهر سیرجان، خیبر خرمآباد، آلومینیوم اراک و پیکان را در کارنامه دارد.
همچنین علیاصغر قربانعلیپور سابقه حضور در کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران و همراهی این تیم در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ را در کارنامه خود دارد.
گفتنی است، حمیدرضا جودکینژاد و محمد پالیزوان دیگر دستیاران ربیعی در تراکتور هستند.
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