بررسی طرح ویژه مراسم تشییع قائد شهید در نجف اشرف

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته آماده سازی ویژه مراسم تشییع آیت الله العظمی سید شهید امام خامنه‌ای(قدس سره الشریف) نشست فراگیری را در کاخ الثقافه(فرهنگ) در استانداری نجف اشرف با هدف بررسی آمادگی های نهایی و طرحهای سازمان دهی ویژه برگزاری مراسم تشییع در زمینه های امنیتی، خدماتی و اداری برگزار کرد.

این نشست با حضور «احسان العوادی» رئیس کمیته عالی ناظر بر مراسم تشییع و رئیس دفتر نخست وزیری عراق، یوسف کناوی استاندار نجف اشرف، محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، عبدالعزیز المحمداوی مسئول کمیته عالی ناظر بر مراسم تشییع در هیئت حشد شهبی و رئیس ستاد حشد، یاسر العیساوی معاون رئیس ستاد در امور عملیاتی، علی الزیدی مدیر اداره کل امنیت و تنظیمی حشد شعبی و سرلشکر قیس المحمداوی معاون فرمانده عملیات مشترک و سرتیپ محمد جابر الفتلاوی فرمانده پلیس نجف اشرف برگزار شد.

همچنین شماری از فرماندهان حشد شعبی و مسئولان امنیتی و اداری و مدیران نهادهای خدماتی و اعضای شورای استانداری نجف اشرف و نمایندگان دستگاههای پشتیبان در این نشست حضور داشتند.

شرکت کنندگان در این نشست، سازوکارهای هماهنگی مشترک میان نهادهای امنیتی،خدماتی و اجرایی، توزیع ماموریتها و مسئولیتها و بررسی آخرین وضعیت طرحهای ویژه سازماندهی تردد زائران، تامین امنیت راهها و محورها و فراهم کردن خدمات لجستیکی،‌بهداشتی و رسانه ای که شایسته مراسمی در چنین سطح عظیمی باشد، بررسی کردند.

مراسم تشییع پیکر مطهر قائد عظیم الشان شهید جهان اسلام حضرت آیت الله خامنه ای رضوان الله تعالی علیه قرار است چهارشنبه هفته جاری در شهرهای مقدس نجف و کربلا با حضور باشکوه ملت عراق برگزار شود.