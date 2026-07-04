سرهنگ مجید درویشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هماهنگی سپاه، بسیج، دستگاههای اجرایی، شهرداریها و سایر نهادهای خدماترسان، همه امکانات لازم برای میزبانی شایسته از زائران رهبر شهید فراهم شده و خدماتی از جمله اسکان، پذیرایی، خدمات درمانی، فرهنگی، راهنمایی و امکانات رفاهی در موکبها ارائه میشود.
وی با اشاره به استقرار موکبهای اسکان آقایان و بانوان، کاروانهای سازماندهیشده و زائران خودرویی افزود: طی بازدیدهای میدانی انجامشده، روند آمادهسازی و تجهیز موکبها رضایتبخش ارزیابی شد و تمامی مجموعههای اجرایی و نیروهای مردمی با روحیه جهادی برای خدمترسانی پای کار هستند.
معاون هماهنگکننده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز با تأکید بر همدلی و همافزایی میان مسئولان، نیروهای مسلح، بسیج، گروههای جهادی و مردم، تصریح کرد: امیدواریم علاوه بر ارائه خدمات شایسته به زائران رهبر شهید، این وحدت و انسجام زمینهساز برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم تشییع و بدرقه باشد.
وی در پایان گفت: همه ظرفیتهای استان البرز برای میزبانی از زائران بسیج شده و موکبها علاوه بر خدمترسانی به زائران عبوری، آماده ارائه خدمات به مردم استان البرز نیز هستند.
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