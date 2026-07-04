کشت ۷۴۰۰ هکتار چغندر در لرستان؛ کاهش در مصرف آب

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدیپور در جریان بازدید از اراضی چغندر زاغه، اظهار کرد: اجرای مزارع الگویی در شرایط واقعی مزرعه، یکی از مؤثرترین روشهای انتقال دانش فنی به کشاورزان است و به آنها کمک میکند با آگاهی بیشتری روش مناسب آبیاری را انتخاب کنند.
وی افزود: باتوجهبه محدودیت منابع آبی و سطح زیر کشت هفت هزار و ۴۰۶ هکتاری چغندرقند در استان، افزایش بهرهوری مصرف آب و توسعه سامانههای نوین آبیاری از اولویتهای بخش زراعت است.
مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: اجرای این طرحها میتواند نقش مؤثری در کاهش مصرف آب، کاهش هزینههای تولید و پایداری کشت چغندرقند در لرستان داشته باشد.
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