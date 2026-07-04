  1. استانها
  2. لرستان
۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۵

کشت ۷۴۰۰ هکتار چغندر در لرستان؛ کاهش در مصرف آب

کشت ۷۴۰۰ هکتار چغندر در لرستان؛ کاهش در مصرف آب

خرم‌آباد - مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره هفت هزار و ۴۰۶ هکتار محصول چغندر در این استان، گفت: کشت این محصول موجب افزایش بهره‌وری در مصرف آب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی‌پور در جریان بازدید از اراضی چغندر زاغه، اظهار کرد: اجرای مزارع الگویی در شرایط واقعی مزرعه، یکی از مؤثرترین روش‌های انتقال دانش فنی به کشاورزان است و به آنها کمک می‌کند با آگاهی بیشتری روش مناسب آبیاری را انتخاب کنند.

وی افزود: باتوجه‌به محدودیت منابع آبی و سطح زیر کشت هفت هزار و ۴۰۶ هکتاری چغندرقند در استان، افزایش بهره‌وری مصرف آب و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری از اولویت‌های بخش زراعت است.

مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: اجرای این طرح‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف آب، کاهش هزینه‌های تولید و پایداری کشت چغندرقند در لرستان داشته باشد.

کد مطلب 6879376

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها