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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

گاردین: زندان‌های اسرائیل یادآور جنایات زندان ابوغریب است

گاردین: زندان‌های اسرائیل یادآور جنایات زندان ابوغریب است

یک روزنامه انگلیسی به عادی تلقی شدن شکنجه و مرگ و میر ناشی از آن در زندان های رژیم صهیونیستی اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین گزارش داد که در زندان های رژیم صهیونیستی شکنجه و مرگ موضوع عادی تلقی می شود و تل آویو به سختی تلاش می کند این واقعیت را پنهان کند.

در ادامه این گزارش آمده است: رنج های دکتر فلسطینی به نام حسام ابوصفیه یک مورد استثنایی یا منحصر به فرد نیست بلکه بدرفتاری با اسرای فلسطینی در برابر چشم و گوش همه انجام می شود.

گاردین تاکید کرد: میزان شکنجه ها و مرگ و میر در زندان های اسرائیل کاملا مستند شده اما هر از چند گاهی انتشار یک تصویر از این زندان ها ما را به یاد فجایع زندان ابوغریب می اندازد.

این روزنامه اضافه کرد: آنچه شگفت آور است این است که شکنجه و مرگ و میر در زندان های اسرائیل مقابل چشمان همگان اتفاق می افتد. آنچه رخ می دهد یک ناهنجاری یا انحراف نیست بلکه یک رسم جاافتاده و پسندیده از سوی سیاستمداران به شمار می رود.

کد مطلب 6886741

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