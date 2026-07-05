به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، در حالی که تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مناطق جنوبی لبنان ادامه دارد حنین السید وزیر امور اجتماعی این کشور اعلام کرد که از میان یک میلیون آواره دست کم ۴۰۰ هزار تن به منازل خود در جنوب لبنان بازگشته اند.

وی اضافه کرد که آتش بس در لبنان همچنان شکننده بوده اما جنوب این کشور شاهد بازگشت آوارگان است. توان مالی لبنان برای تأمین نیازهای آوارگان و بازسازی مناطق آسیب دیده ضعیف است و جامعه بین الملل باید کمک کند.

السید بیان کرد که همچنان تعداد زیادی از آوارگان به دلیل ویرانی های گسترده نمی توانند به سمت منازل خود حرکت کنند.

لازم به ذکر است که با وجود به اصطلاح آتش بس در لبنان، رژیم صهیونیستی حملات پی در پی خود علیه مناطق مختلف جنوب این کشور را ادامه می دهد.