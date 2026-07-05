به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر ذاکری هرندی، با اشاره به نتایج نشست مشترک دستگاه‌های متولی تأمین مسکن خانواده‌های شاهد و ایثارگر، از برداشتن گامی مؤثر در جهت تکریم و پاسخ به یکی از مهم‌ترین مطالبات این قشر خبر داد.

وی گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، واگذاری زمین برای ۲ هزار و ۳۵۱ نفر از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در ۹ شهر شمال استان و ۳۴۲ نفر در ۶ شهر جنوب استان کرمان نهایی شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تأکید بر اینکه تمامی متقاضیان واجد شرایط قانونی مشمول این واگذاری هستند، تصریح کرد: ادارات کل راه و شهرسازی موظف شده‌اند حداکثر ظرف چهار ماه آینده، قرارداد واگذاری زمین را به تمامی این متقاضیان تحویل دهند.

ذاکری، این اقدام را گامی در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی دولت و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت دانست و ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند ارائه سایر خدمات به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران نیز با شتاب بیشتری دنبال شود.