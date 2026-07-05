۴۰۰ زائر ترکیه از آذربایجان غربی برای مراسم تشییع رهبر راهی تهران شدند

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی امروز و روز گذشته ۴۰۰ زائر از کشور ترکیه از طریق مرزهای استان برای شرکت در مراسم تشییع رهبر انقلاب راهی تهران شدند.
وی ادامه داد: این زائران از طریق ۱۳ اتوبوس برای حضور در آیین میلیونی تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران جابجا شده اند.
خیل عظیمی از زائران و عاشقان از کشور ترکیه، گروهگروه از پایانه مرزی بازرگان وارد ایران شدند تا در مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید حضور یابند و با قلبهایی آکنده از اندوه، آخرین وداع خود را با آن شهید والامقام به جا آورند.
این زائران در بدو ورود، با استقبال مسئولان پایانه مرزی بازرگان و جمعی از مسئولان استانی روبهرو شدند.
حضور پرشور آنان، جلوهای از همدلی، ارادت و پیوند عمیق ملتهای مسلمان در پاسداشت راه شهیدان و آرمانهای آنان را به نمایش گذاشت.
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