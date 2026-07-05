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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

۴۰۰ زائر ترکیه از آذربایجان غربی برای مراسم تشییع رهبر راهی تهران شدند

۴۰۰ زائر ترکیه از آذربایجان غربی برای مراسم تشییع رهبر راهی تهران شدند

ارومیه - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از حضور ۴۰۰ زائر کشور ترکیه از مرزهای استان برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی امروز و روز گذشته ۴۰۰ زائر از کشور ترکیه از طریق مرزهای استان برای شرکت در مراسم تشییع رهبر انقلاب راهی تهران شدند.

وی ادامه داد: این زائران از طریق ۱۳ اتوبوس برای حضور در آیین میلیونی تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران جابجا شده اند.

۴۰۰ زائر ترکیه از آذربایجان غربی برای مراسم تشییع رهبر راهی تهران شدند

خیل عظیمی از زائران و عاشقان از کشور ترکیه، گروه‌گروه از پایانه مرزی بازرگان وارد ایران شدند تا در مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید حضور یابند و با قلب‌هایی آکنده از اندوه، آخرین وداع خود را با آن شهید والامقام به جا آورند.

۴۰۰ زائر ترکیه از آذربایجان غربی برای مراسم تشییع رهبر راهی تهران شدند

این زائران در بدو ورود، با استقبال مسئولان پایانه مرزی بازرگان و جمعی از مسئولان استانی روبه‌رو شدند.

حضور پرشور آنان، جلوه‌ای از همدلی، ارادت و پیوند عمیق ملت‌های مسلمان در پاسداشت راه شهیدان و آرمان‌های آنان را به نمایش گذاشت.

کد مطلب 6880004

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