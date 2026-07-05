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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۰

 ۶۰۰ بوشهری‌ برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید عازم قم می شوند

 ۶۰۰ بوشهری‌ برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید عازم قم می شوند

بوشهر-جانشین سپاه شهرستان بوشهر گفت: در پی شهادت رهبر گران‌قدر ایران اسلامی، کاروانی متشکل از ۶۰۰ نفر از مردم ولایت‌مدار شهرستان بوشهر، جهت شرکت در مراسم باشکوه تشییع، عازم شهر قم می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن رضایی نژاد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این گروه متشکل از ۳۶۰ برادر و ۲۴۰ خواهر است که با سازماندهی دقیق صبح روز دوشنبه پانزدهم تیرماه راهی این سفر معنوی خواهند شد.

جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بوشهر افزود: این کاروان با ۱۳ دستگاه اتوبوس، پنج دستگاه خودروی سواری و ۲ دستگاه آمبولانس عازم مقصد می شوند.

وی بیان کرد: برای تسهیل در تردد و تأمین امنیت و سلامت زائران، تدارکات گسترده‌ای در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: به منظور افزایش غنای فرهنگی و مذهبی در طول سفر، در تمامی اتوبوس‌های اعزامی از مبلغین روحانی و تیم‌های مستندسازی و رسانه ای استفاده می شود.

کد مطلب 6880204

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