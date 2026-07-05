 ۶۰۰ بوشهری‌ برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید عازم قم می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن رضایی نژاد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این گروه متشکل از ۳۶۰ برادر و ۲۴۰ خواهر است که با سازماندهی دقیق صبح روز دوشنبه پانزدهم تیرماه راهی این سفر معنوی خواهند شد.
جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بوشهر افزود: این کاروان با ۱۳ دستگاه اتوبوس، پنج دستگاه خودروی سواری و ۲ دستگاه آمبولانس عازم مقصد می شوند.
وی بیان کرد: برای تسهیل در تردد و تأمین امنیت و سلامت زائران، تدارکات گستردهای در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: به منظور افزایش غنای فرهنگی و مذهبی در طول سفر، در تمامی اتوبوسهای اعزامی از مبلغین روحانی و تیمهای مستندسازی و رسانه ای استفاده می شود.
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