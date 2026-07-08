به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در راستای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر و تسهیل تردد دلدادگان رهبر مجاهد شهید برای حضور در آیین تشییع و تدفین، ۸ سورتی پرواز فوق‌العاده در مسیر تهران - مشهد و بالعکس برنامه‌ریزی کرده است.

بر اساس اعلام ایران‌ایر، این پروازهای رفت و برگشت با استفاده از ناوگان پهن‌پیکر ایرباس، امروز (چهارشنبه، ۱۷ تیر) انجام می‌شود و ظرفیت جابه‌جایی مسافران در این مسیر را به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد داد.

متقاضیان می‌توانند برای تهیه بلیت این پروازهای فوق‌العاده از طریق وب‌سایت رسمی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، سامانه فروش اینترنتی، دفاتر خدمات مسافرتی مجاز یا مرکز فروش تلفنی به شماره ۰۲۱۴۶۶۲۲۲ (داخلی ۲) اقدام کنند.