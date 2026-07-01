کمتر از ۱۰ فروند هواپیمای عملیاتی در جریان جنگ رمضان منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت قیمت بلیت پروازهای اربعین، گفت: تاکنون تصمیم نهایی درباره قیمت فروش بلیت پروازهای اربعین اتخاذ نشده است و به محض نهایی شدن، جزئیات آن از طریق رسانهها به اطلاع مردم خواهد رسید.
وی افزود: شرکتهای هواپیمایی پیشنهادهای خود را درباره نرخ بلیت ارائه کردهاند و در حال رایزنی با آنها هستیم تا تا حد امکان قیمتها کاهش یابد و مردم بتوانند با هزینه مناسبتری از پروازهای اربعین استفاده کنند.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: همچنین در تلاش هستیم از ظرفیت شرکتهای هواپیمایی خارجی برای انجام پروازها استفاده کنیم تا در صورت فراهم شدن شرایط، بخشی از تقاضای سفر از طریق این شرکتها پوشش داده شود.
وی ادامه داد: پروازها به برخی کشورهایی که به دلیل شرایط جنگی متوقف شده بود، به تدریج در حال برقراری مجدد است. همچنین تعدادی از شرکتهای هواپیمایی خارجی درخواست را ارائه کردهاند، اما هنوز پروازی برقرار نشده و طی هفتههای آینده فعالیت این شرکتها نیز آغاز شود.
شیرودی در خصوص وضعیت ناوگان هوایی کشور نیز اظهار کرد: بخشی از هواپیماها از رده عملیاتی خارج شدهاند و بخشی دیگر در چرخه بازرسیها و چکهای فنی قرار دارند. این آمار به صورت مستمر در حال تغییر است، اما به طور تقریبی در برابر تعداد هواپیماهای عملیاتی، تعداد مشابهی از هواپیماها نیز در مراکز تعمیر و نگهداری تحت انجام چکهای فنی قرار دارند تا پس از تکمیل تعمیرات به ناوگان عملیاتی بازگردند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره خسارتهای وارد شده به ناوگان هوایی در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز گفت: میزان خسارتها از آسیبهای جزئی تا انهدام کامل متغیر بوده است، اما تعداد هواپیماهای عملیاتی که در این حوادث آسیب دیدهاند، کمتر از ۱۰ فروند بوده است.
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