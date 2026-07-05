برنامه ترامپ برای گفتگو با پوتین پس از دیدار با زلنسکی در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام ارشد دولت آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا قصد دارد پس از دیدار با ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود گفت‌وگو کند.

این دیدارها قرار است در حاشیه اجلاس سران ناتو که طی روزهای ۷ و ۸ جولای (۱۶ و ۱۷ تیرماه) در آنکارا برگزار می‌شود، صورت گیرد.

پیش‌تر شبکه خبری سی‌ان‌ان نیز در گزارشی با تأیید خبر ملاقات ترامپ و زلنسکی، احتمال رایزنی رئیس‌جمهور آمریکا با پوتین را مطرح کرده بود.

کاخ سفید نیز با صدور بیانیه‌ای، حضور ترامپ در ترکیه و دیدارش با زلنسکی را تأیید کرده است، اما جزئیات بیشتری از احتمال گفت‌وگوی مستقیم با پوتین ارائه نداده است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که واشنگتن در پی مدیریت فضای تنش‌آلود میان روسیه و اوکراین در این نشست است.

اجلاس ناتو در آنکارا در حالی برگزار می‌شود که افزایش هزینه‌های دفاعی کشورهای عضو و بررسی پرونده بحران اوکراین، در صدر دستور کار رهبران حاضر در این اجلاس قرار دارد.