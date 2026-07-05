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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۹

قرار ۱۲۷ مردم گناباد به یاد آقای شهید ایران

قرار ۱۲۷ مردم گناباد به یاد آقای شهید ایران

گناباد- یکصد و بیست و هفتمین شب از اجتماع مردم گناباد به یاد آقای شهید در میدان غدیر این شهر برگزار شد.

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کد مطلب 6880374

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