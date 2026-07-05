https://mehrnews.com/x3cvDP ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۹ کد مطلب 6880374 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۹ قرار ۱۲۷ مردم گناباد به یاد آقای شهید ایران گناباد- یکصد و بیست و هفتمین شب از اجتماع مردم گناباد به یاد آقای شهید در میدان غدیر این شهر برگزار شد. دریافت 33 MB کد مطلب 6880374 کپی شد مطالب مرتبط تمهیدات تأمین آب شرب زائران رضوی برای مراسم تشییع رهبر شهید شخصیت های دینی و فرهنگی گرجستان به حرم رضوی مشرف شدند عزاداری مردم تربتحیدریه در فراق آقای شهید ایران عزاداری مردم مشهد در آستانه تشییع «آقای شهید ایران» حال و هوای مشهد در روزهای منتهی به مراسم تشییع رهبر شهید برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران گناباد
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