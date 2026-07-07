https://mehrnews.com/x3cwhw ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵ کد مطلب 6881927 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵ عزاداری مردم یاسوج در بدرقه امام شهید یاسوج-مردم یاسوج با حضور در خیابان جمهوری اسلامی این شهر در رثای امام شهید به عزاداری پرداختند. کد مطلب 6881927 کپی شد مطالب مرتبط نظارت دادستان های کهگیلویه و بویراحمد بر خدمترسانی به زائران اربعین آغاز نام نویسی زائران بویراحمدی برای حضور در مراسم تشییع «قائد شهید» اعزام ۱۲ هزار کهگیلویه و بویراحمدی برای شرکت در مراسم بدرقه امام شهید عزاداری مردم یاسوج در بدرقه امام شهید لبیک یاسوجی ها به شعار«باید برخاست»؛لرها راهی مراسم بدرقه آقای شهید روایت زنان کهگیلویه و بویراحمد از امام شهید برچسبها یاسوج مراسم بدرقه تشییع رهبر شهید انقلاب
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