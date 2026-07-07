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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵

عزاداری مردم یاسوج در بدرقه امام شهید

عزاداری مردم یاسوج در بدرقه امام شهید

یاسوج-مردم یاسوج با حضور در خیابان جمهوری اسلامی این شهر در رثای امام شهید به عزاداری پرداختند.

کد مطلب 6881927

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