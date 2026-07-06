به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یونسی رستمی در جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان مازندران با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم برای عبور از شرایط کنونی، اظهار کرد: مدیریت مصرف انرژی باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ پایداری شبکه، کمترین آسیب به بخش‌های مولد وارد شود.

وی با بیان اینکه سیاست استان بر کاهش محدودیت‌ها در حوزه صنعت و کشاورزی است، افزود: برای بخش کشاورزی زمان مشخصی برای مدیریت مصرف برق در نظر گرفته شده، اما این زمان با هماهنگی بهره‌برداران قابلیت تقسیم به چند نوبت را دارد تا روند تولید و فعالیت کشاورزان با اختلال کمتری مواجه شود.

استاندار مازندران با اشاره به شرایط تأمین سوخت در کشور تصریح کرد: کاهش منابع گاز، ضرورت مدیریت مصرف را بیش از گذشته آشکار کرده است، اما با اقدامات انجام‌شده تاکنون مشکل جدی در تأمین انرژی استان به وجود نیامده و وضعیت به صورت مستمر رصد می‌شود.

یونسی رستمی همراهی شهروندان را یکی از عوامل مهم در حفظ پایداری شبکه انرژی دانست و گفت: صرفه‌جویی و رعایت الگوی صحیح مصرف از سوی مردم می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش فشار بر شبکه و عبور از این دوره داشته باشد.

وی همچنین از فعالیت مستمر نیروهای فنی و اجرایی برای حفظ پایداری شبکه خبر داد و افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، با افزایش ظرفیت تولید و تأمین گاز در ماه‌های آینده، شرایط شبکه انرژی کشور نیز بهبود خواهد یافت و بخشی از محدودیت‌های موجود کاهش پیدا می‌کند.