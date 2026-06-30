افت شدید قیمت جهانی طلا در پی انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، کاهش قیمت طلا در حالی رخ میدهد که افزایش انتظارات برای تصمیم فدرال رزرو جهت بالا بردن نرخ بهره به منظور مهار تورم، بر بازار فلزات گرانبها سایه افکنده است. بر این اساس، قیمت هر اونس طلا با ۱.۱۸ درصد کاهش به ۳۹۶۸ دلار و ۳۵ سنت رسید.
این فلز گرانبها با ثبت ۱۲.۷ درصد کاهش ارزش در ماه جاری، چهارمین افت ماهانه متوالی را تجربه میکند. همچنین طلا در مسیر ثبت بزرگترین کاهش فصلی خود از سهماهه دوم سال ۲۰۱۳ قرار دارد؛ تحولی که تا حد زیادی به تأثیر جنگ بر افزایش قیمت انرژی و تقویت انتظارات تورمی نسبت داده میشود.
ادوارد میر، تحلیلگر مؤسسه مارکس، معتقد است ترکیب عواملی نظیر تورم بالا، پیشبینیهای قاطع برای افزایش نرخ بهره و قدرت گرفتن دلار، بر تمامی محرکهای صعودی قیمت طلا غلبه کرده است. اگرچه طلا بهطور سنتی پناهگاه امنی در برابر تورم محسوب میشود، اما در محیط نرخ بهره بالا، جذابیت خود را برای سرمایهگذاران از دست میدهد.
معاملهگران در حال حاضر سه نوبت افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در سال جاری پیشبینی کردهاند و احتمال افزایش نرخ در ماه سپتامبر را حدود ۶۴ درصد برآورد میکنند. بازار اکنون چشمانتظار انتشار دادههای جدید اشتغال در ایالاتمتحده است تا سرنخهای بیشتری از سیاستهای پولی فدرال رزرو به دست آورد.
همزمان با تقویت دلار که خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها گرانتر کرده، قیمت نفت نیز به دلیل گمانهزنیها درباره نتایج مذاکرات بینالمللی در مسیر کاهش فصلی قرار گرفته است. در سایر بازارها، نقره با افت ۱.۲۳ درصدی به ۵۷ دلار و ۹۱ سنت و پلاتین با کاهش ۱.۱۶ درصدی به ۱۵۶۴ دلار و ۴۵ سنت رسیدند.
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