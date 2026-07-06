آغاز مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب با حضور گسترده مردم تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی صبح دوشنبه با حضور پرشور مردم ولایتمدار تبریز آغاز شده و شرکت‌کنندگان با برپایی دسته‌های عزاداری، یاد و خاطره قائد شهید امت را گرامی می‌دارند.

عزاداران از میدان ساعت تبریز حرکت خود را آغاز کرده و با نوحه‌خوانی، سینه‌زنی و مرثیه‌سرایی به سمت مصلای اعظم حضرت امام خمینی (ره) تبریز در حرکت هستند تا در آیین مرکزی بزرگداشت حضور یابند.

در این مراسم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، روحانیون، مسئولان استانی، هیئت‌های مذهبی و اقشار مختلف مردم حضور دارند و با ابراز ارادت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی، در سوگ رهبر شهید انقلاب عزاداری می‌کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پس از ورود دسته‌های عزاداری به مصلای اعظم تبریز، برنامه‌های سخنرانی، مرثیه‌سرایی و عزاداری برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان با تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای والامقام، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی خواهند داشت.