به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی امروز (دوشنبه ۱۵ تیر) با حضور در مراسم تشییع پیکر قائد امت گفت: به همه مردم عزیز ایران که قدردان تمام مجاهدت های رهبر شهیدمان هستند، تسلیت می گویم.



وی تصریح کرد: دنیا این صحنه ها را می بیند. همه مسلمانانی که در شهرها و کشورهای مختلف حضور دارند، به این جنایت واکنش نشان دادند. این مردم صبور روسای جمهور آمریکایی زیادی را دیدند که در ۴۷ سال گذشته به آن ها جفا کردند اما این روسا الان زیر خروارها خاک هستند.



وزیر ورزش تاکید کرد: انقلاب اسلامی و این مردم همچنان زنده هستند و پای کار نظامند. جامعه ورزش با رهبر شهید رابطه تنگاتنگی داشتند. قهرمانان ما مدال می گرفتند که دل رهبرشان را شاد کنند.

دنیامالی خاطرنشان کرد: ایشان ورزش را نه صرفا یه حرکت بلکه به یک نوعی حوزه تقویت اخلاق و دیپلماسی می دانست.

وزیر ورزش گفت: امروز ورزش می تواند صدای رسای یک ملت باشد و ما سعی می کنیم فرامین رهبر شهیدمان را در این مسیر عملیاتی کنیم. انشالله با تاسی از سیره امام شهید بتوانیم کارکرد قابل توجهی در حوزه مدال آوری داشته باشیم.

وزیر ورزش با حضور در مراسم تشییع پیکر قائد امت با تاکید بر ارتباط تنگاتنگ جامعه ورزش با رهبر شهید انقلاب گفت: قهرمانان ما مدال می گرفتند که دل ایشان را شاد کنند.