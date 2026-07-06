به گزارش خبرگزاری مهر، خیابان‌های پایتخت در آیین وداع با پیکر «قائد شهید امت»، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، به دریایی از اندوه و همبستگی تبدیل شد.

در این مراسم باشکوه که با حضور گسترده و میلیونی ملت ایران برگزار شد، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز با حضور در میان سوگواران، به مقام شامخ رهبر شهید ادای احترام کرد. حضور آیت‌الله جنتی در این آیین تاریخی، جلوه‌ای از همراهی دیرین یاران انقلاب در یکی از تلخ‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران بود.

مردم تهران همزمان پیکرهای مطهر جمعی از اعضای خانواده رهبر شهید را نیز مشایعت کردند. در این میان، پیکرهای شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی، شهیده سیده بشری حسینی خامنه‌ای، شهیده زهرا حدادعادل و شهیده زهرا محمدی گلپایگانی که همراه با رهبر شهید به شهادت رسیده بودند، تشییع شدند.

این وداع تاریخی، تصویری از پیوند ناگسستنی ملت با آرمان‌های رهبر شهیدشان بود که در میان اشک‌ها و شعارهای جمعیت حاضر، شکوهی حزن‌آلود و حماسی به فضای پایتخت بخشید.