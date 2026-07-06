دانشگاه فردوسی ۳ روز تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد، تمامی فعالیت‌های آموزشی و اداری این دانشگاه از سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ تا پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل خواهد بود.

این تصمیم با هدف فراهم شدن شرایط لازم برای حضور دانشگاهیان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اتخاذ شده است.

همچنین، با توجه به اختصاص تمامی دانشکده‌های دانشگاه به اسکان میهمانان این مراسم، اعضای هیئت علمی از روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه تا پایان مدت تعطیلی، امکان مراجعه به دانشکده‌ها را نخواهند داشت.

بر این اساس، فعالیت‌های آموزشی و اداری دانشگاه پس از پایان تعطیلات از سر گرفته خواهد شد.