راب راینر برای آخرین بار ترامپ را به سخره گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، یک ماه پیش از فوت، راب راینر آخرین نقش زندگی خود را ایفا کرد و در نقش جورج واشنگتن در سریال کمدی تاریخی لری دیوید با عنوان «زندگی، لری و جستجوی بدبختی» در برابر دوربین رفت.
حضور او در این سریال شبکه HBO تا زمان پخش این قسمت (۳ جولای) مخفی نگه داشته شد.
جف شافر کارگردان این سریال، به راینر که منتقد صریح دونالد ترامپ بود، اجازه داد تا آخرین تمسخر خود را نثار رئیس جمهور فعلی آمریکا کند.
در این سریال راینر در نقش واشنگتن، سخنرانی و در آن اعلام میکند که برای سومین دوره به دنبال ریاست جمهوری نخواهد بود و میافزاید که کنگره میتواند اصلاحیه قانون اساسی را تصویب کند تا روسای جمهور آینده را از ماندن در قدرت منع کند.
لری دیوید که لباس استعماری دهه ۱۷۰۰ را برتن دارد از وی میپرسد: «خب، اگر یک احمق، یک آدم خودشیفته که از قانون اساسی پیروی نمیکند، در قدرت باشد چه؟» و این سوال به یک جلسه طولانی انتقاد از کسانی که میدانید چه کسانی هستند، تبدیل میشود.
در این برنامه راینر در نقش واشنگتن بر اهمیت انتقال مسالمتآمیز قدرت تأکید میکند و لری میگوید هر رئیسجمهور فرضی که در آینده نتواند شکست در انتخابات را بپذیرد، یک جامعهستیز و احمق دروغگو و متزلزل است که حتی در گلف تقلب میکند.
لری میگوید: او میتواند از ریاست جمهوری برای ثروتمند کردن خود و خانوادهاش استفاده کند. او میتواند سربازانی را به شهرهای آمریکا بفرستد تا شهروندان آمریکایی را بترسانند و حتی بکشند، همه برای اینکه توجهها را از این واقعیت که با یک کودکآزار دوست است، منحرف کند!
جیمی کیمل نیر در این برنامه به عنوان یک آمریکایی دیگر، حضوری کوتاه دارد و چنین استدلال میکند: آیا منظورتان این است که رئیسجمهور وقت میگذارد تا هر کسی را که جرات میکند او را مسخره کند، به چالش بکشد؟ انگار که یک بچه بزرگ است؟
در نهایت، استعمارگران از فکر اینکه چنین مردی روزی کشور را رهبری کند، به فریاد زدن و دعوای فیزیکی روی میآورند. این برنامه با نمایی از راینر که در حال مشاهده این جنون است، پایان مییابد. او میگوید: ما به جهنم رفتهایم.
این قسمت با پیام «به یاد و افتخار بازیگر و فیلمساز فقید» به پایان میرسد.
شفر که در ساخت سریال «زندگی، لری و جستجوی بدبختی» مشارکت داشته و هر هفت قسمت را کارگردانی کرده، به ورایتی گفت: کارگردانی راینر یک تجربه سوررئال بود زیرا «او در کوه راشمور کارگردانان جای دارد».
وی افزود: من و دیوید از همان ابتدا میدانستیم که راینر باید نقش اولین رئیس جمهور آمریکا را بازی کند، اما دیوید یک شرط داشت: «باید ریشت را بتراشی».
شفر چنین به یاد آورد: راب گفت؛ «جدی؟» و لری اصرار داشت که «جورج واشنگتن ریش نداشت». راب هرگز ریشش را نمیزد، اما از آنجا که واقعاً میخواست در این نقش ظاهر شود، ریشش را تراشید.
آنها طرح را ۱۳ نوامبر (حدود یک ماه قبل از کشته شدن راینر و همسرش در خانهشان)، در یونیورسال فیلمبرداری کردند. شفر گفت که او و دیوید ۲ روز قبل از مرگ راینر، در حال تدوین بودند و این اتفاق را بسیار غمانگیز دانست.
تیم سازنده این نقشآفرینی را مخفی نگه داشتند و شفر در این مورد عنوان کرد: ما مدتها درباره زمان پخش این برنامه فکر کردیم ... و در نهایت تصمیم گرفتیم که در آخر هفته چهارم جولای، در ۲۵۰ امین سال استقلال نمایش داده شود.
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